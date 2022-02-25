Trong tháng 3, mây đen bao phủ vận mệnh, 3 con giáp làm ăn thất bại, tiền của tiêu tan, tiểu nhân đeo bám, giăng bẫy hãm hại

Trong tháng 3, 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đạm, sự nghiệp tụt dốc, tiền bạc thâm hụt, dễ lâm cảnh nợ nần.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong tháng 3 gặp nhiều xui xẻo. Áp lực khiến con giáp mệt mỏi. Những sai sót không ngừng xảy ra làm công việc trở nên chậm lại, đe dọa không nhỏ đến tiền tài và con đường thăng tiến của bạn. Nếu Sửu đang có ý định đổi công việc hay thử sức ở một vị trí mới, con giáp cần xem xét nhiều yếu tố khách quan để tìm ra thời điểm thích hợp thay vì bốc đồng mà nhận lấy thiệt thòi. Mọi quyết định hiện tại đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường tương lai sau này.

Người tuổi Sửu trong tháng 3 gặp nhiều xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong tháng 3 vận trình tụt dốc không phanh. Bị tiểu nhân soi mói, con giáp sẽ đối mặt với những khó khăn bất ngờ trong cả công việc và cuộc sống. Ngoài ra, những mâu thuẫn ngầm với đồng nghiệp cũng đến lúc bùng phát, bản mệnh vướng nhiều thị phi và tai tiếng. Lời khuyên cho con giáp hiện tại là không nên quá quan tâm đến những ồn ào xung quanh mà hãy tập trung làm tốt công việc của mình.

Người tuổi Thìn trong tháng 3 vận trình tụt dốc không phanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong tháng 3 gặp nhiều vận hạn. Công việc của con giáp xui xẻo này diễn ra không mấy suôn sẻ. Con giáp đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khó lòng vượt qua. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội của bạn cũng gặp nhiều vấn đề. Trong giai đoạn này, Ngọ cần xác định đâu là bạn đâu là thù để có cách phòng tránh đúng lúc. Vận trình ảm đạm, con giáp nên hết sức cẩn trọng tránh sa lưới kẻ gian.

Người tuổi Ngọ trong tháng 3 gặp nhiều vận hạn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-thang-3-may-den-bao-phu-van-menh-3-con-giap-lam-an-that-bai-tien-cua-tieu-tan-tieu-nhan-deo-bam-giang-bay-ham-hai-452132.html