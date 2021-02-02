Trong năm Tân Sửu, 3 con giáp ‘chân nhân bất lộ tướng’ lơ ngơ nhưng làm việc lớn, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có vẻ ngoài lơ ngơ nhưng chỉ toàn đảm nhận vai trò lớn. Bạn rất giỏi trong giao tiếp, biết cách đối nhân xử nên gầy dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong công việc làm ăn. Bạn là con giáp thông minh, tài giỏi và tự lập nên gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn trong thời điểm này.

Những người tuổi Tý khá kiên định với những gì bản thân làm nên được cấp trên công nhận. Bạn là “chân nhân bất lộ tướng”, giỏi giang hơn người nhưng không thể hiện quá nhiều. Tý được giao cho nhiều chức vụ lớn, không thành Rồng cũng hóa Phượng. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui trong năm mới Tân Sửu.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giỏi giang, có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó nên sự nghiệp được nâng lên tầm cao mới, công thành danh toại trong năm mới. Bạn không ngại đối mặt với gian nan vì có bản lĩnh cao ngút trời, giải quyết được hết những vấn đề khó khăn xảy ra với mình trong thời điểm này. Hãy tận dụng cơ hội vàng để gặt hái lộc, đạt được thành tựu lớn trong công việc.

Thân kiếm được nguồn tiền khủng - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Thân độc thân tìm được duyên lành. Thân có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương, hòa thuận với nhau hơn.

Tuổi Tỵ

Tử vi trong năm Tân Sửu là thời điểm cực kỳ may mắn với những người tuổi Tỵ. Các nguồn thu nhập chính phụ của bạn đều tăng đến mức đáng báo động. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được khen ngợi hết lời, thăng chức tăng lương là chuyện bình thường.

Tỵ có công việc vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn xác định rõ mục tiêu của bản thân trong thời điểm này nên đánh đâu thắng đó, không bị rủ rê hao tài tốn của. Những người làm ăn kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy. Nói chung bạn giữ chức vụ khá lớn trong thời điểm này, không thành Rồng cũng thành Phượng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm