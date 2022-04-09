Trong 8 ngày tới (9/4 - 16/4), Thần Tài mang đến tin vui, 3 con giáp cởi bỏ vận xui, tài lộc xuôi thuận, cát khí ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 07:55

Trong thời gian 8 ngày tới, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Tý

8 ngày tới đây, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định nhất. Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình.

Trong 8 ngày tới (9/4 - 16/4), Thần Tài mang đến tin vui, 3 con giáp cởi bỏ vận xui, tài lộc xuôi thuận, cát khí ngập tràn - Ảnh 1
8 ngày tới đây, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, 8 ngày tới đây, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Trong 8 ngày tới (9/4 - 16/4), Thần Tài mang đến tin vui, 3 con giáp cởi bỏ vận xui, tài lộc xuôi thuận, cát khí ngập tràn - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, 8 ngày tới đây, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

8 ngày tới đây, tử vi dự đoán, tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Trong 8 ngày tới (9/4 - 16/4), Thần Tài mang đến tin vui, 3 con giáp cởi bỏ vận xui, tài lộc xuôi thuận, cát khí ngập tràn - Ảnh 3
8 ngày tới đây, tử vi dự đoán, tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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