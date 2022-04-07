Sang mùng 8/3 âm lịch: 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 14:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sang ngày 8/3 âm lịch, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, thu tài lộc của thiên hạ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có thể nói là những người vượng khí nhất khi bước sang mùng 8/3 âm lịch. Sự nghiệp của con giáp này có sự đột phá mới. Bạn có thể được giao một dự án quan trọng, từ đó hãy thể hiện hết năng lực của mình.

Sau một thời gian tích lũy kinh nhiệm, Tuất đã đủ năng lực để thể hiện mình và ghi điểm trong công việc. Sự nghiệp của họ sẽ được như ý kể từ thời gian này. Con giáp may mắn không lo thiếu tiền tiêu, đời sống cũng được cải thiện đáng kể, con đường sự nghiệp cũng rộng mở.

Sang mùng 8/3 âm lịch: 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 1
Người tuổi Tuất có thể nói là những người vượng khí nhất khi bước sang mùng 8/3 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Dậu đang từng bước cải thiện khi sang mùng 8/3 âm lịch. Tiền bạc của con giáp tuổi Dậu không ngừng tăng lên, sự nghiệp suôn sẻ hơn. Không những thế, họ còn được quý nhân phù trợ nên mọi việc càng tốt đẹp.

Những điều tốt đẹp này chỉ là khởi động cho niềm vui, vận may sẽ đến với con giáp này. Tuổi Dậu sẽ hồng phúc tề thiên, vượng khí vượt bậc, tiền tài vô kể. Tuy nhiên, con giáp này chớ ngủ quên trên chiến thắng nhé!

Sang mùng 8/3 âm lịch: 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 2
Vận may của người tuổi Dậu đang từng bước cải thiện khi sang mùng 8/3 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính cách đơn giản, ổn định và chu đáo. Họ làm việc gì cũng nghiêm túc, giữ thái độ khiêm tốn. Chính điều này giúp họ đón bắt được những cơ hội phát triển, đồng thời gạt bỏ được những phiền phức không đáng có.

Bước sang mùng 8/3 âm lịch, vận may của con giáp tuổi Sửu càng được cải thiện. Sự nghiệp phát triển của họ nhìn thấy ánh bình minh sau một thời gian dài nỗ lực. Người tuổi Sửu càng có sự nghiệp thành công tài lộc hanh thông, tiền tài khỏi lo.

Sang mùng 8/3 âm lịch: 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 3
Bước sang mùng 8/3 âm lịch, vận may của con giáp tuổi Sửu càng được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đêm nay, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng

Sau đêm nay, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng

Từ thời điểm này, tử vi dự đoán, những con giáp may mắn sau đây sẽ có cơ hội bứt phá trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ