Trong 8 ngày cuối tháng 3 âm lịch: Dự đoán trúng số độc đắc đến 99%, 3 con giáp thăng hoa vượt bậc, Thần Tài trao tiền 100 tỷ, tiền vô như nước, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 10:25

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn trong 8 ngày cuối tháng 3 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Trong 8 ngày cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Ngọ chính thức xua đuổi vận xui, kẻ xấu, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc sung túc. Người tuổi Ngọ vốn mạnh mẽ, thông minh lại vô cùng chăm chỉ nên đây chính là lúc họ nhận được những thành quả mà mình đã nỗ lực hết sức trước đó.

Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn, có thể đón nhận “quả ngọt" của cuộc đời. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Ngọ còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe.

Trong 8 ngày cuối tháng 3 âm lịch: Dự đoán trúng số độc đắc đến 99%, 3 con giáp thăng hoa vượt bậc, Thần Tài trao tiền 100 tỷ, tiền vô như nước, song hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, trong 8 ngày cuối tháng 3 âm lịch, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mùi làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Nếu như công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của những chú Dê cũng sẽ ngọt ngào hạnh phúc không kém.

Những người tuổi Mùi nên nắm bắt lấy cơ hội trời ban này để tạo dựng tiền đề cho tương lai của mình dễ dàng phát triển hơn. Đặc biệt, nếu như bạn còn độc thân thì hãy tích cực tham gia các hội nhóm, hoạt động tập thể bạn sẽ có cơ hội tìm thấy mảnh ghép của cuộc đời mình trong thời gian này.

Trong 8 ngày cuối tháng 3 âm lịch: Dự đoán trúng số độc đắc đến 99%, 3 con giáp thăng hoa vượt bậc, Thần Tài trao tiền 100 tỷ, tiền vô như nước, song hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Với đầu óc nhanh nhạy, những chú Mèo sẽ có cơ hội mở rộng kinh doanh buôn bán thu về bộn tiền cho mình trong 8 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Những người tuổi Mão đang làm công nhân viên chức thì có cơ hội được cấp trên khen thưởng.

Thậm chí, bạn có khả năng được cất nhắc lên vị trí mới, làm quản lý với mức lương khấm khá hơn rất nhiều. Nhờ đó, thu nhập của con giáp này ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

Trong 8 ngày cuối tháng 3 âm lịch: Dự đoán trúng số độc đắc đến 99%, 3 con giáp thăng hoa vượt bậc, Thần Tài trao tiền 100 tỷ, tiền vô như nước, song hỷ lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới này (8/5 - 14/5): 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp toàn hỷ sự, cuộc sống giàu sang phú quý, trúng số đổi đời

Tuần mới này (8/5 - 14/5): 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp toàn hỷ sự, cuộc sống giàu sang phú quý, trúng số đổi đời

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, trong tuần mới đến, 3 con giáp này nắm chắc phú quý vinh hoa, tài lộc đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 3 âm lịch tử vi ngày 10/5/2023 tử vi ngày 21/3 âm lịch con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 20 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ