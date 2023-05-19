Trong 53 ngày tới VẬN MỆNH XOAY CHUYỂN: 3 con giáp bước qua vận xui mà phất lên giàu có, công danh phát đạt, tiền rải đầy nhà, tiêu xài thoải mái

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi của tuổi Mão báo hiệu con giáp này có thể gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cũng bởi có tinh thần trách nhiệm, bạn luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tạo dựng được uy tín. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi cũng kéo theo thu nhập của bản mệnh được đảm bảo và có xu hướng tăng tiến nhanh chóng. Nếu làm tốt trọng trách được giao phó, bạn chắc chắn có thể nhận được khoản thưởng nóng hay tiền hoa hồng xứng đáng, tài chính cũng được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, phương diện tình cảm của Mão không được suôn sẻ cho lắm. Bạn và người ấy gặp khó khăn trong việc trao đổi những vấn đề thường ngày do mối quan hệ tồn tại nhiều khúc mắc từ trước đó. Cãi vã có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cục diện Tương Phá đem lại nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của người tuổi Thìn. Bản mệnh nên hạn chế tiến hành đại sự kẻo những rắc rối, trục trặc bất ngờ có thể xảy ra. Chuyện đầu tư làm ăn cũng cần hết sức thận trọng. Trước khi đưa ra các quyết định dốc vốn, bản mệnh cần kiểm chứng kĩ càng thông tin cũng như hiểu rõ năng lực của mình. Nếu đuổi theo những điều xa vời, bạn chỉ đẩy mình vào cảnh hao tài tốn của mà thôi.



Nếu có ý định xuất hành, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần và hướng Đông để gặp Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận khí của tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Công việc nhìn chung vẫn đang được giải quyết ổn thỏa. Con đường thăng tiến cũng mở ra từ đây, bản mệnh đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực và tiềm năng phát triển của mình. Cát khí lan tràn còn hỗ trợ tuổi Tỵ ở phương diện tài lộc. Hôm nay được coi là ngày bản mệnh đón nguồn tài chính dồi dào nhờ các mối làm ăn tốt đẹp. Bản mệnh sẽ bận rộn hơn thường lệ, có cơ hội kiếm tiền, làm việc luôn tay luôn chân nên thu về không ít lợi nhuận.

Vận tình duyên của tuổi Tỵ cũng nở rộ, mối quan hệ tình cảm phát triển ngoài sức mong đợi. Con giáp này biết mình đang thiếu điều gì và tìm kiếm gì ở nửa kia nên không còn u mê tìm kiếm người phù hợp trong vô vọng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm