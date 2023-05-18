Thủy khắc Hỏa, người tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng khi kết giao với người khác, bởi kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện bên cạnh và tìm thời cơ hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Tốt nhất, bạn không nên vội tin theo lời của người không thân thiết. Con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Người độc thân cũng có những quan điểm khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn nhìn thấy khuyết điểm ở tất cả mọi người nên chẳng muốn kết giao với bất cứ ai. Tuy nhiên, không phải đánh giá nào của bạn cũng chính xác, bạn đang tự đánh mất đi những cơ hội tốt.

Do Tương xung nên tuổi Ngọ dễ nổi nóng, cáu gắt. Tuy nhiên, nên tránh tạo ra bất cứ những cuộc tranh luận gay gắt nào, bởi nó có thể đem đến những phiền toái không mong đợi. Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ đừng đòi hỏi điều gì quá đáng vì điều đó hoàn toàn không thực tế trong thời điểm hiện tại. Bạn nên chọn lối sống khiêm tốn, cần kiệm, đừng mong hưởng an nhàn quá sớm nhé.

Về mặt các mối quan hệ, sự cứng đầu sẽ không đem lại lợi ích gì cho bạn. Bản mệnh cũng không nên vội vàng đưa ra các quyết định quan trọng trong chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất không phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền bạc, đặc biệt nếu làm nghề tự do. Con giáp này ngày càng khẳng định được chỗ đứng nên khách hàng lúc nào cũng nườm nượp. Tuy nhiên, tuổi Tuất không nên vội vàng thỏa mãn với những gì mà mình đang có, bởi chỉ cần dừng lại thôi là bản mệnh rất dễ rơi vào cảnh thụt lùi. Hãy luôn tìm cách đổi mới bản thân, tìm hướng đi mới để có thể dẫn đầu trào lưu, không chậm chân so với người khác.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, gia đình lại lục đục, chẳng chuyện gì được như ý khiến cho bản mệnh thất vọng về chính bản thân cũng như đối phương. Những mâu thuẫn liên miên có thể sẽ khiến con giáp này muốn buông tay, không cố gắng thêm nữa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm