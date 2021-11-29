Trong 40 ngày tới, 3 con giáp tiền bạc chất đầy kho, Xuân đến ấm no, vạn sự như ý

Người cầm tinh con giáp tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi. Họ nhanh nhẹn như những chú khỉ không chỉ ở hành động mà còn là lời nói. Người tuổi này cũng khá kiên trì, kiên định với mục tiêu của mình. Khi đã xác định được mục tiêu, bạn đều cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Tử vi dự đoán trong 40 ngày tới, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Thân có thể giải quyết các vấn đề trước đó, vận khí đặc biệt vượng phát, tài vận nhiều phần hanh thông. Người tuổi Thân nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, tài năng cũng như học hỏi kinh nghiệm để ngày một vững vàng, trưởng thành.

Người tuổi Mão tính cách hiền lành, khôn khéo và dễ gần. Bạn biết cách đối nhân xử thế, biết trước biết sau nên được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này còn là người nhân nghĩa, thủy chung, ân trả, nghĩa đền chứ không muốn mang nợ một ai.

Ảnh minh họa: Internet

40 ngày tới đây, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với tháng trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng. Người làm công ăn lương thì càng về cuối năm lại càng chốt được nhiều đơn hàng, thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhờ làm việc có tâm lại nỗ lực hết mình, người tuổi Mão thu tiền bạc về đầy ví, đón Tết ấm no.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp khá nhạy cảm, hay lo âu và hay cảm thấy bất an. Trong cuộc sống, họ không có quá nhiều tham vọng mà chỉ muốn sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc. Người tuổi Mùi thích làm việc thiện, giúp người, giúp đời nên về sau bản thân bạn và con cháu của bạn đều được trời ban phúc đức.

Ảnh minh họa: Internet

40 ngày tới đây, con giáp này được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Nếu mấy tháng trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại trong công việc thì thời gian tới đây mọi vấn đề mà bạn gặp phải cũng dần được tháo gỡ. Người làm công ăn lương thì lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người làm kinh doanh cũng "trúng quả đậm", tiền bạc đầy kho, xuân đến ấm no không phải lo nghĩ như trước nữa.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.