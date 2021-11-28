Thời cơ vàng đã điểm, 3 con giáp tiền đổ về đầy túi trong tháng 11 ÂL, tài lộc rực sáng, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 28/11/2021 17:45

Là một trong những con giáp phát tài trong tháng 11 ÂL, bạn sẽ kiếm về được cho mình và gia đình bộn tiền.

Tuổi Tý

Phương diện tiền bạc của Tý trong tháng 11 ÂL có nhiều khởi sắc. Dù chưa chắc đã bứt phá ngoạn mục nhưng Tý có các khoản thu đều đặn từ công việc cố định hoặc từ kinh doanh buôn bán. Nếu làm kinh doanh, Tý nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn chỉ cần bước chậm mà chắc, còn hơn mạo hiểm rồi thua lỗ đáng tiếc.

Thời cơ vàng đã điểm, 3 con giáp tiền đổ về đầy túi trong tháng 11 ÂL, tài lộc rực sáng, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm công ăn lương, Tý sẽ cần nhờ tới sự trợ giúp và phối hợp của đồng nghiệp để công việc được tiến hành trơn tru hơn. Nhờ công việc được hoàn thành đúng thời hạn, bạn có thể được nhận những khoản thưởng khích lệ. Vì vậy mà bạn không nên xem thường việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Họ có thể giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào.

Tuổi Thìn

Tài lộc của Thìn trong tháng 11 ÂL có dấu hiệu tăng tiến. Nếu con giáp này lập kế hoạch thực hiện các hoạt động như khai trương, mở hàng, mở rộng kinh doanh thì nên tiến hành vào thời gian này sẽ đạt hiệu quả hơn. Bạn nên chuẩn bị sẵn các yếu tố về nhân lực, vật lực, để đến lúc cần phát huy thì có thể phát huy sức lực tối đa.

Nếu làm công ăn lương thì Thìn không nên trông chờ vào may rủi. Chỉ khi bạn thật sự cố gắng thì vận may mới tìm đến và giúp bạn đạt được điều mình mong mỏi. Chỉ cần bạn làm việc tốt bạn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh.

Thời cơ vàng đã điểm, 3 con giáp tiền đổ về đầy túi trong tháng 11 ÂL, tài lộc rực sáng, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Tài xuất hiện giúp tuổi Thân có nhiều cơ hội thu tiền bạc về tay trong tháng 11 ÂL. Người làm ăn có cơ hội giàu lên trông thấy. Thân nên chủ động trong mọi việc, không cần phải trông chờ vào bất cứ ai khác. Nếu Thân dồn hết công sức vào việc kinh doanh thì sẽ không lo để tuột mất thời cơ vào tay người khác.

Thời cơ vàng đã điểm, 3 con giáp tiền đổ về đầy túi trong tháng 11 ÂL, tài lộc rực sáng, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm công ăn lương, trong khoảng thời gian này, Thân có thể mắc phải một vài lỗi nhỏ do chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết sau những ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, may mắn là không có sự cố gì quá đáng tiếc xảy ra. Thân nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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