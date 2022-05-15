Trong 4 ngày tới, Hung Thần tức giận, gieo rắc điềm xui, 3 con giáp làm ăn thua lỗ, sự nghiệp hẩm hiu, tiền tài hao hụt, dễ lâm vào cảnh thiếu hụt, nợ nần

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 21:29

Trong 4 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo rước nhiều thị phi, tài lộc sa sút. Con giáp dễ bị tiểu nhân đeo bám, bày trò ám hại.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 4 ngày tới vận trình ảm đạm., dự cảm điều chẳng lành trong 4 ngày tới. Con giáp vướng phải nhiều tin không vui về tài lộc. Bản mệnh có điềm báo dễ tổn hao tiền bạc lắm đó. Có thể hung tinh chiếu mệnh khiến cho con giáp này trở nên mụ mị đầu óc, chẳng còn đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt trong tình huống hiện nay.

 Sức khỏe của con giáp không tốt, gây xáo trộn cuộc sống và công việc hằng ngày. Bạn nên sinh hoạt, ăn uống điều độ để giảm gánh nặng cho cơ thể cũng như cần tích cực rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe

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Người tuổi Dần trong 4 ngày tới vận trình ảm đạm., dự cảm điều chẳng lành trong 4 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong 4 ngày tới diễn ra không thuận lợi. Con giáp xui xẻo đang bị phân tâm bởi những cảm xúc cá nhân, nhất là cảm xúc tiêu cực. Do đó, bản mệnh cần phải tự chấn chỉnh thái độ của mình trước khi muốn quay trở lại với công việc. Vận trình tài lộc kém may. Tác động của Kiếp Tài đang gây ra nhiều rắc rối cũng như điềm báo hao tài cho mệnh chủ tuổi Mùi.

Tình yêu đôi lứa kém hòa thuận vì những hiểu lầm nối tiếp. Chính vì hai người đang thiếu đi sự lắng nghe, cộng thêm cái tôi quá lớn mà khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

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Công việc của người tuổi Tỵ trong 4 ngày tới diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vướng nhiều thị phi trong 4 ngày tới. Sự thẳng thẳng của con giáp là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì bản mệnh có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Con giáp không nên cố thay đổi bản thân mình nhưng cần học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

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Người tuổi Mùi vướng nhiều thị phi trong 4 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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