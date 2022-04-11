Trong 4 ngày đầu tuần (11/4 - 14/4), 3 con giáp qua cơn ĐẠI HẠN, lộc lá bạt ngàn, tiền nhiều đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 08:28

Trong 4 ngày đầu tuần, 3 con giáp may mắn sau sẽ được Thần Tài phù trợ, ăn nên làm ra, tài lộc đổ về như thác, gia đạo êm ấm, vạn sự hanh thông.

Tuổi Thìn

 

Theo tử vi, trong 4 ngày đầu tuần sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố. Nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.

Trong 4 ngày đầu tuần (11/4 - 14/4), 3 con giáp qua cơn ĐẠI HẠN, lộc lá bạt ngàn, tiền nhiều đếm không xuể - Ảnh 1
Trong 4 ngày đầu tuần sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian qua, tuổi Sửu đã chịu không ít vất vả nhưng vào thời gian 4 ngày đầu tuần mới, vận may của tuổi Sửu lội ngược dòng, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bên cạnh đó, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn.

Con giáp này không chỉ gặp may mắn trong công việc, tiền bạc đổ về như thác mà còn có hạnh phúc gia đình, gia đạo êm ấm, gặp nhiều phúc lành. Cuộc sống của những người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành công, vận may rực rỡ.

Trong 4 ngày đầu tuần (11/4 - 14/4), 3 con giáp qua cơn ĐẠI HẠN, lộc lá bạt ngàn, tiền nhiều đếm không xuể - Ảnh 2
 Tuổi Sửu đã chịu không ít vất vả nhưng vào thời gian 4 ngày đầu tuần mới, vận may của tuổi Sửu lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 4 ngày đầu tuần, những người cầm tinh con ngựa sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối, công việc làm ăn và cuộc sống gia đình đều thuận lợi, hanh thông, tiền bạc nhiều vô kể, hạnh phúc cứ từ từ mà đến.

Mọi tài lộc lớn bé đều sẽ về tay con giáp tuổi Ngọ. Chỉ cần dựa vào chính mình, những người tuổi Ngọ cũng có thể làm nên thành tựu lớn trong đời. Cuộc sống sẽ tự nhiên mà trở nên thư thái, bình yên. Con đường sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào.

Trong 4 ngày đầu tuần (11/4 - 14/4), 3 con giáp qua cơn ĐẠI HẠN, lộc lá bạt ngàn, tiền nhiều đếm không xuể - Ảnh 3
Trong 4 ngày đầu tuần, những người cầm tinh con ngựa sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h ngày 11/4, 3 con giáp 'CÁ CHÉP HOÁ RỒNG', cầu tài đắc lộc, vận may ập đến, tài chính lên hương

Đúng 7h ngày 11/4, 3 con giáp 'CÁ CHÉP HOÁ RỒNG', cầu tài đắc lộc, vận may ập đến, tài chính lên hương

Thời điểm này, 3 con giáp may mắn bùng nổ tài lộc, sự nghiệp thăng tiến đến khó tin. Bản mệnh phước khí đong đầy, cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền