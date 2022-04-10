Tam hợp nâng đỡ từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp vang danh giàu có bốn bề, một tay gom hết tiền bạc, thu hết lộc trời

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 14:39

Tử vi cho thấy, từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp này có tam hợp nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên có vận may tài lộc, sự nghiệp thành công.

Tuổi Dần

Từ giữa tháng 4 trở đi, tuổi Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn, điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn vì vậy dù công việc có khó khăn thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

Tam hợp nâng đỡ từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp vang danh giàu có bốn bề, một tay gom hết tiền bạc, thu hết lộc trời - Ảnh 1
Từ giữa tháng 4 trở đi, tuổi Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu có thể sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình. Cát tinh cho thấy con giáp tuổi Dậu đang quyết tâm để đạt được mục tiêu, gặt hái thành công từ giữa tháng 4 trở đi. Chẳng quản ngại khó khăn, bản mệnh sẵn sàng lăn xả để có được hiệu quả công việc mình cần.

Điều này khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng và đánh giá cao ở con giáp này. Đây cũng là thời gian thích hợp để tuổi Dậu cầu tài lộc. Cơ hội không nhiều nên bản mệnh cần phải nhanh chóng tận dụng để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu.

Tam hợp nâng đỡ từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp vang danh giàu có bốn bề, một tay gom hết tiền bạc, thu hết lộc trời - Ảnh 2
 Cát tinh cho thấy con giáp tuổi Dậu đang quyết tâm để đạt được mục tiêu, gặt hái thành công từ giữa tháng 4 trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ giữa tháng 4 trở đi, Tuất được mang đến những cơ may tài lộc. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính còn có thêm thu nhập phụ. Người kinh doanh cũng có thời gian làm ăn thuận lợi. Nhờ thế mà các vấn đề chi tiêu trong ngày có phần dư dả hơn cả.

Song con giáp này cần phải chú ý điều chỉnh bản thân để giảm bớt những khó khăn, trở ngại trong công việc. Người tuổi Tuất làm việc độc lập và có chính kiến riêng là tốt nhưng lại quá bảo thủ và cứng nhắc nên khó hợp tác được với người khác.

Tam hợp nâng đỡ từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp vang danh giàu có bốn bề, một tay gom hết tiền bạc, thu hết lộc trời - Ảnh 3
Từ giữa tháng 4 trở đi, Tuất được mang đến những cơ may tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

9 ngày tới: 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

9 ngày tới: 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 9 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền