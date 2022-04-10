Uống no lộc trời, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vàng chất chật nhà, tiêu xài phủ phê trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 16:40

Trong 100 ngày tới, nhờ được quý nhân nâng đỡ nên mọi thứ với 3 con giáp may mắn này diễn tiến theo chiều hướng khá suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Mùi

Trong 100 ngày tới, con giáp tuổi Mùi có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của bản mệnh khá nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Người tuổi Mùi sẽ được thần Tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng đều thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận. Không những thế, túi tài của con giáp này sẽ vô cùng dư dả, đếm hoài không hết.

Uống no lộc trời, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vàng chất chật nhà, tiêu xài phủ phê trong 100 ngày tới - Ảnh 1
Trong 100 ngày tới, con giáp tuổi Mùi có khả năng đem lại phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 100 ngày tới đây chính là thời điểm chuyển mình của Tý. Họ sẽ nhận được ơn mưa tài lộc, cuộc đời chuyển biến sang trang. Người tuổi Tý không chỉ phát đạt mà có cuộc sống rực rỡ hanh thông khiến nhiều người thèm thuồng, bởi bạn hạnh phúc hết phần người ta.

Nhìn chung thì sang thời gian này này, cuộc đời của người tuổi Tý sẽ vô cùng vượng sắc, muốn giàu cũng khó. Sức khỏe của tuổi Tý trong giai đoạn này cũng rất tốt, nhờ đó họ lại càng có khả năng phấn đấu để dành được nhiều thành tựu trong công việc.

Uống no lộc trời, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vàng chất chật nhà, tiêu xài phủ phê trong 100 ngày tới - Ảnh 2
Trong 100 ngày tới đây chính là thời điểm chuyển mình của Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vô cùng thông minh nên họ thường có khả năng lãnh đạo tài ba nên rất dễ thăng tiến khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi trong 100 ngày tới cho thấy, những người tuổi Thìn sẽ vô cùng may mắn sẽ có những giây phút thăng hoa phát tài.

Tuổi Thìn sẽ may càng thêm may tài lộc có thể nhân đôi, cơ hội đâu tư sinh lời kiếm về nguồn thu hoạch lớn khiến bạn tiêu pha vô cùng thoải mái. Đối với tình duyên thì người tuổi Thìn cũng vô cùng hạnh phúc bên người thân của mình.

Uống no lộc trời, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vàng chất chật nhà, tiêu xài phủ phê trong 100 ngày tới - Ảnh 3
Tử vi trong 100 ngày tới cho thấy, những người tuổi Thìn sẽ vô cùng may mắn sẽ có những giây phút thăng hoa phát tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

9 ngày tới: 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

9 ngày tới: 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 9 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 30 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 58 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền