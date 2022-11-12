Trong 3 ngày Ngọc Hoàng hạ thế (12/11, 13/11, 14/11): 3 con giáp giàu to trúng đậm, lời lãi tăng cao, tiền về trĩu túi, bạc vàng chất núi, sang quý ngút ngàn

Vào 3 ngày (12, 13, 14/11) là thời điểm tốt để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Những sự cố xảy ra khiến con giáp khó kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn có bản lĩnh nên chỉ cần cơ hội xuất hiện là họ sẽ nắm bát và tạo ra kỳ tích.

Tử vi nói rằng, vào 3 ngày (12, 13, 14/11), tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

Trời sinh tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua. Con giáp này thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bước qua khó khăn, tuổi Thìn vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa biết cách thay đổi cục diện, nâng tầm cuộc sống.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn rất chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến trong công việc. Họ không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn trong công việc hằng ngày hay cuộc sống, mà không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình.

Đa số tuổi Dậu luôn chủ động trong mọi tình huống, họ luôn biết nắm bắt cơ hội để gặt hái được nhiều thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dậu sẽ làm nên được những thành tựu đáng nể, sự nghiệp thăng hoa, tài vận đủ đầy, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Vào 3 ngày (12, 13, 14/11), người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Công việc tưởng rằng sẽ giậm chân tại chỗ nhưng bất ngờ thuận lợi và giúp tinh thần tuổi Dậu phấn chấn và thoải mái hơn.

Thời gian sắp tới, tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, nhìn chung, tuần mới của tuổi Dậu sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Cuối năm nay, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Chúc mừng tuổi Sửu lọt top 3 con giáp may mắn nhất vào 3 ngày (12, 13, 14/11), đây là giai đoạn tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui tài lộc nhất do được sao Thiên Tinh chiếu mệnh, con giáp này trở nên sáng suốt hơn ở mọi phương diện.

Ảnh minh họa: Internet

So với thời điểm những tháng trước đó, tuổi Sửu lao đao gặp nhiều khó khăn đặc biệt về công việc gặp tiểu nhân hãm hại không ngóc đầu nổi, từ đó mà bản thân nợ nần không ít.

Bước vào thời điểm vượng khí, bản mệnh gặp được quý nhân hóa giải hiềm khích cho bạn, không những vậy người này còn giúp bạn mang về những hợp đồng béo bở.

Đây cũng là thời điểm tốt đẹp để các cặp đôi tiến tới hôn nhân, vào thời điểm gần cuối năm sao Thủy Diệu càng phát triển mạnh mẽ, tạo ra những ngọt ngào trong tình yêu nên kết hôn vào thời điểm này sẽ hạnh phúc trăm năm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.