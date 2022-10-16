Trong 3 ngày (17, 18 và 19/10) có 3 con giáp được Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 10:25

Theo tử vi 3 ngày (17, 18 và 19/10), những con giáp dưới đây làm ăn phát tài, cuộc sống suôn sẻ.

 

Tuổi Ngọ

Người sinh năm Ngọ tính tình tự do, giàu nhiệt huyết và ham thích ngao du. Họ thích hợp với những công việc giàu tính sáng tạo và không gò bó. Người tuổi này kiên trì, bền bỉ với sự lựa chọn nghề nghiệp của mình nên đến trung vận thường đạt được những thành công rực rỡ. Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng có vận đào hoa đỏ rực. 

Trong 3 ngày (17, 18 và 19/10) có 3 con giáp được Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, con giáp tuổi Ngọ tụ khí tụ tài, đón nhiều niềm vui. Người tuổi này thoát khỏi vận xui, tài lộc có nhiều khởi sắc. Nếu làm công ăn lương, họ có cơ hội bắt đầu một công việc, dự án mới. Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, cuộc sống đổi đời chỉ sau một đêm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu lại chiếm ưu thế về sự điềm tĩnh. Dù gặp phải những tình huống khó khăn đến mức nào, tuổi Sửu hầu như cũng giữ được bình tĩnh và sẽ lần lượt giải quyết các rắc rối. Đa số người tuổi Sửu được cho là những người ít nói, kiên nhẫn, giỏi giấu cảm xúc, khiến người khác khó mà hiểu được họ. Nhiều người nói tuổi Sửu không lãng mạn. Tuổi Sửu thực sự yêu quý, họ sẽ nhận được những sự quan tâm thiết thực và chân tình.

Trong 3 ngày (17, 18 và 19/10) có 3 con giáp được Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, tuổi Sửu rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Họ cũng luôn âm thầm cống hiến và không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Họ thường khẳng định bản thân qua công việc. Những người thay đổi nghề nghiệp, hoặc mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh sẽ đều sẽ có kết quả tốt. Đặc biệt, một đồng nghiệp cũ của tuổi Sửu chính là quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp họ đến với thành công khi làm ăn chung.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và phấn đấu để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất tuy không quá may mắn nhưng họ tin vào việc những gì mình bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Tuất biết nhìn xa trông rộng, làm gì cũng biết tiết kiệm, nhờ vậy cuộc sống tương lai đủ đầy và được hưởng những điều tuyệt vời nhất. 

Trong 3 ngày (17, 18 và 19/10) có 3 con giáp được Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3 ngày này, công việc tuổi Sửu sẽ suôn sẻ thuận lợi, làm gì cũng trơn tru không gặp trở ngại. Ngoài ra, những người tuổi Ngọ sắp tới sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ, cơ hội làm giàu đang ở trước mặt. Đặc biệt, đối với những tuổi Tuất đã thành gia, sau khi kết hôn, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, kéo theo tài vận dồi dào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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