Trong 20 ngày tới, tiểu nhân tước đoạt vận may, 3 con giáp lâm vào khốn khó, sự nghiệp tiêu tan, tài lộc đứt đoạn, khó thoát tai ương

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thất bại, tiền tài tiêu tan, khó thoát kiếp tiểu nhân đeo bám.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 20 ngày tới vận trình ảm đạm, tiền tài tụt dốc. Sự nghiệp của con giáp diễn ra không thực sự suôn sẻ. Công sức chuẩn bị, sắp xếp bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể, Thìn chẳng những không nhận được thông cảm từ cấp trên, đồng nghiệp mà còn vướng vào thị phi, nghi kỵ. Con giáp xui xẻo này được khuyên nên giữ bình tĩnh, cẩn trọng trong từng đường đi nước bước và chờ đợi cơ hội trở mình.

Người tuổi Thìn trong 20 ngày tới vận trình ảm đạm, tiền tài tụt dốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 20 ngày tới gặp không ít khó khăn, trắc trở. Với tính cách bảo thủ, có phần cố chấp con giáp này không lắng nghe và chịu tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Bản mệnh nên tránh đưa ra các quyết định quan trọng trong thời gian này vì dễ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, sự chủ quan cũng là một trong những nguyên nhân đẩy bạn vào thất bại ê chề. Con giáp cần nghiêm túc xem lại bản thân mình trước nếu không muốn bản thân ngày càng tụt dốc.

Người tuổi Tỵ trong 20 ngày tới gặp không ít khó khăn, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 20 ngày tới nhận nhiều điều xui trong vận mệnh. Con giáp dễ bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài và dẫn đến nhiều sai sót trong công việc, Cùng lúc đó, điềm báo họa tiểu nhân đeo bám khiến bản mệnh rơi vào nguy hiểm, công danh sự nghiệp đứng trước bờ vực tiêu tan. Mão nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ, đừng quá tin tưởng bất kỳ ai để rồi nhận lại đắng cay.

Người tuổi Mão trong 20 ngày tới nhận nhiều điềm xui trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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