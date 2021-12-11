Trong 2 tuần tới, những con giáp được sao Cát Tinh chiếu rọi, tiền bạc 'chảy ào' về túi, nhanh chóng tậu nhà mua xe

Con giáp may mắn này sẽ được sao Cát Tinh chiếu rọi, nhận được nhiềutài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Bạn nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió và sớm sẽ tậu nhà mua xe. Song song đó, bạn sẽ cảm thấy mình là người may mắn khi có vô vàn cơ hội xung quanh giúp bạn đạt được mục đích của một cách dễ dàng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại "của thiên trả địa". Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, bạn nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chi tiêu tiền bạc hợp lý.

Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, trong 2 tuần tới, bạn sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp bạn gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ vào những năm về sau.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và tràn đầy màu hồng. Các cặp đôi sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Tính cách năng động, cởi mở giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được "nửa kia" lý tưởng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này sẽ được thần tài ưu ái và quý nhân phù trợ tích cực. Vì vậy, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đặc biệt, bạn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp bạn giàu có hơn.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.