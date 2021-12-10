Trong 20 ngày nữa, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió: Trút hết vận đen, quý nhân phù trợ, tiền tài 'lũ lượt' kéo về 'ngập nhà'

Tâm linh - Tử vi 10/12/2021 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ trút hết được vận đen, quý nhân phù trợ, tiền tài 'lũ lượt' kéo về nhà trong 20 ngày tới đây.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này vốn là một trong những con giáp chăm chỉ nhất trong công việc, chẳng bao giờ kêu ca mà luôn nỗ lực, âm thầm cố gắng và hoàn thành tốt nhất những gì được giao. Do đó, bạn sẽ bước vào giai đoạn mới vô cùng tươi sáng với nhiều thuận lợi trong công việc. Được Thần tài trợ giúp, họ làm gì hầu như cũng thành công rực rỡ, thu nhập không những tăng cao mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp.

Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người thuộc con giáp này sẽ gặp may mắn liên tục trong thời gian này. Bạn nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Và ngay cả khi bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân thì bạn cũng sẽ cảm nhận được sự lãng mạn đang dâng đầy lên trong mình. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạnvà người ấy lên kế hoạch hẹn hò, đi chơi, tự do trải nghiệm những điều mình muốn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè mới, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ, nếu có thể nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ thì cuối cùng chắc chắn sẽ có nhiều thăng tiến, tạo được nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Không chỉ về tài lộc tích cực mà cả về đầu tư và quản lý tài chính trong tháng này cũng rất suôn sẻ, bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn.

Về phương diện tình cảm, nếu bạn đang độc thân và không để ý tới một đối tượng nào, thì bạn có thể sẽ phải lòng ai đó vào cuối tuần này. Bạn đang có nhiều cơ hội để khiến cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn với những khoảnh khắc hẹn hò đầy lãng mạn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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