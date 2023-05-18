Trong 2 ngày tới (19/5 và 20/5): Con giáp được Tam Hội giúp đỡ, bất ngờ đổi đời, phất lên như diều gặp gió, vận đào hoa cũng theo đà kéo tới

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão tự tin thể hiện năng lực của bản thân, được nhiều người khâm phục.

Tử vi 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tự tin thể hiện cá tính chính mình.

Tài lộc: Vận khí tài lộc có nhiều, phần lớn là nhờ bản thân cố gắng làm việc.

Tình duyên: Bạn có vận số đào hoa, nhiều người theo đuổi.

Sức khỏe: Điều chỉnh đồng hồ sinh học giúp bạn có tinh thần thoải mái khi làm việc.

Tử vi tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày tới Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình.

Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng - Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng quan hệ vợ chồng giữa bạn và nửa kia lại không thực sự yên ấm. Bạn cho rằng đối phương đang đòi hỏi quá nhiều từ mình nên bạn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và không muốn đáp ứng bất cứ yêu cầu.

Tử vi tuổi Mão

Tử vi 2 ngày tới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão không suôn sẻ. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp không được thuận lợi trong quá trình làm việc chung. Chính vì thế, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với vấn đề phát sinh bất ngờ.

Vận trình tài lộc được đà vượng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà vượng tiến. Túi tiền của con giáp này tương đối rủng rỉnh do biết cách chi tiêu một cách khoa học và tiết kiệm. Nếu tiếp tục như vậy, bạn sẽ sớm có được nguồn tích lũy đáng mơ ước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không đáng lo. May mắn là bạn được sống trong những giây phút ngọt ngào khi có người luôn luôn quan tâm, cảm thông cho bạn. Dù bạn có làm gì sai thì người ấy luôn sẵn lòng vượt qua cùng bạn.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.