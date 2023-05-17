Tử vi ngày 29 tháng 3 âm lịch: Con giáp phòng ngừa kẻ ăn cháo đá bát, 1 tuổi ăn sung mặc sướng, không tranh với đời

Tài vận: Vận trình tài lộc yên ắng. Bản mệnh không có nguồn thu mới trong ngày 28 tháng 3 âm lịch. Con giáp này đang trông chờ tin tức tốt từ những dự án mà mình đầu tư nhưng vẫn không có biến chuyển. Tuy nhiên, bạn chỉ cần nhẫn nại thêm thời gian nữa sẽ nhận được tín hiệu khởi sắc.

Tử vi của tuổi Hợi cho thấy vận trình công việc khá chậm chạp. Thiên Tài chiếu vận khiến cho con giáp này không có sự tập trung và khá lười biếng. Bản mệnh trì hoãn với mỗi nhiệm vụ mà mình được giao sau cùng dồn quá nhiều việc nên không có việc nào có thể hoàn thành tốt.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có mâu thuẫn. Cục diện Ngũ hành tương khắc khiến bạn và đối phương thường xảy ra tranh cãi. Nhiều cặp đôi chỉ vì một việc rất đơn giảm cũng có thể chiến tranh lạnh với nhau trong nhiều ngày liên tiếp.

Dậu đang đi đúng hướng trên con đường mình đã chọn, bạn được quý nhân giúp đỡ mà tìm kiếm được vị thế trên con đường công danh.

khi cho ai vay tiền coi chừng gặp kẻ "ăn cháo đá bát - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh gặp Tự Hình nên tiền bạc còn nhiều trắc trở, vốn là người có tấm lòng nhân hậu nhưng khi cho ai vay tiền coi chừng gặp kẻ "ăn cháo đá bát".

Đường tình cảm có phần ảm đạm, gia đạo có sự cãi vã khiến các thành viên trong gia đình căng thẳng khi đối diện.

Tử vi tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm ngày 28 tháng 3 âm lịch diễn ra dễ dàng. Những người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ đối tác, khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô làm ăn. Người làm công ăn lương nên tập trung tốt cho công việc trước mắt thay vì mơ mộng đến những điều xa rời thực tế.



Vận may đem đến cho con giáp này nhiều lộc ăn uống, món quà bất ngờ từ người quen cũ - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Thìn Thân bán hợp mở ra cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người đang còn cô đơn lẻ bóng. Đào hoa vượng giúp tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết, bền chặt hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Vận may đem đến cho con giáp này nhiều lộc ăn uống, món quà bất ngờ từ người quen cũ.

Cẩn trọng: Nên cân nhắc kỹ lưỡng trước những quyết định tài chính quan trọng.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.