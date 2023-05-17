Xin chúc mừng con giáp được Thương Quan chiếu mệnh kể từ 5 giờ chiều ngày 17/5, vận tài lộc hanh thông phát đạt, tiêu xài thoải mái cũng khó mà hao tài

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 10:42

Tử vi 12 con giáp nhiều biến động sau 5 giờ chiều nay.

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày cho thấy vận trình công việc của tuổi Tuất hanh thông. Bản mệnh biết nắm bắt thời cơ để chứng minh năng lực của bản thân với kết quả thành công ngoài sự kỳ vọng. Theo đó, con giáp này được cấp trên tin tưởng và nâng đỡ lên những vị trí quan trọng hơn.

Xin chúc mừng con giáp được Thương Quan chiếu mệnh kể từ 5 giờ chiều ngày 17/5, vận tài lộc hanh thông phát đạt, tiêu xài thoải mái cũng khó mà hao tài - Ảnh 1
Bản mệnh biết nắm bắt thời cơ để chứng minh năng lực của bản thân với kết quả thành công ngoài sự kỳ vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này được Thương Quan chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập của mình. Một số bạn sẽ nhận được tin tức tốt từ những công việc tay trái trong thời gian qua.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được bền vững. Bạn và đối phương có nhiều quan điểm trái chiều nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mối quan hệ luôn trong trạng thái căng thẳng và khiến cho đôi bên đều cảm thấy mệt mỏi. Chính vì thế, chuyện tình cảm của bạn và người ấy rất dễ đi đến đổ vỡ. 

Tử vi tuổi Thân 

Được Chính Ấn đem lại sự thông thái, nhanh nhẹn, hoạt bát cho bản mệnh. Hôm nay buôn may bán đắt, tuy nhiên với những người làm ăn cần tránh rắc rối cản trở. 

Đường tiền bạc tốt đẹp nhờ được Tam Hội đem lộc đến nhà, ngoài việc nhờ vào vận may thì con giáp này cũng biết nhìn xa trông rộng, chi tiêu theo kế hoạch mà khó hao tài. 

Xin chúc mừng con giáp được Thương Quan chiếu mệnh kể từ 5 giờ chiều ngày 17/5, vận tài lộc hanh thông phát đạt, tiêu xài thoải mái cũng khó mà hao tài - Ảnh 2
Hôm nay buôn may bán đắt, tuy nhiên với những người làm ăn cần tránh rắc rối cản trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có một ngày tình cảm đi lên, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh tuy đôi lúc còn ham chơi nhưng sau cùng vẫn biết dành sự quan tâm cho đối phương. 

Tử vi tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Ngũ hành hoả vượng trực tiếp gây ra cảm giác bất an, e sợ cho những chú Ngựa. Con giáp này biết vấn đề nằm ở đâu nhưng lại không tìm được cách giải quyết phù hợp để tháo gỡ khúc mắc.

Xin chúc mừng con giáp được Thương Quan chiếu mệnh kể từ 5 giờ chiều ngày 17/5, vận tài lộc hanh thông phát đạt, tiêu xài thoải mái cũng khó mà hao tài - Ảnh 3
Vận trình tài lộc không có dấu hiệu sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp điều buồn phiền. Sửu Ngọ tương hại, tuổi Ngọ có những lời nói và cách cư xử quá trớn gây ra tổn thương cho người bên cạnh mình. Sự hiểu lầm và ghen tuông mù quáng khiến mối quan hệ hai người trải qua nhiều thăng trầm.

Tài vận: Vận trình tài lộc không có dấu hiệu sa sút. Dự báo tuổi Ngọ sẽ gặp hoạ hao tài, mất của vì thói nhẹ dạ cả tin của mình vaanc nhẹ nhàng thoát được.

Cẩn trọng: Đánh mất bình tĩnh nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm.

 

 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi hom nay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'