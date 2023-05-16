Top 3 con giáp sắp sửa nếm mùi 'khổ ải', khó khăn chật vật sau thời gian dài ăn sung mặc sướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý trong 3 ngày tới (17/5 đến 19/5)

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay công việc chưa hết áp lực, bạn cần tìm người đáng tin cậy hỗ trợ khi cần thiết.

Tử vi trong 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ lo toan nhiều vấn đề, gánh vác nhiều trách nhiệm với gia đình.

Sức khỏe: Sức khoẻ tim mạch rất quan trọng, vừa sử dụng thuốc và thăm khám bác sĩ đúng hạn.

Tử vi tuổi Dậu

Tử vi trong 3 ngày tới của 12 con giáp cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra có một chút gian nan, trở ngại. Vào thời gian này, những rắc rối, sự cố phát sinh bất ngờ nên người tuổi này cần giữa cho mình “cái đầu lạnh" để không gây ra phiền phức nào.

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra có một chút gian nan, trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Tử vi cho biết, nếu không có kế hoạch quản lý tài chính một cách thận trọng, con giáp này sẽ gây ra những thất thoát khó lường.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không có gì thay đổi. Dù là tình cảm vợ chồng hay bạn bè thì cũng được duy trì ở mức ổn định. Trong khi đó, người độc thân trúng “tiếng sét ái tình" ngay từ lần đầu tiên gặp đối phương.

Tử vi tuổi Mùi

Tử vi trong 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy tác động từ cục diện Tương Phá, tuổi Mùi gặp không ít bất lợi. Công việc dở dang, việc mới việc cũ chồng chất, tồn đọng, khiến bản mệnh phải một mình loay hoay tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa khá khẩm hơn là bao.

Vận trình ngày mới của tuổi Mùi gặp không ít bất lợi - Ảnh minh họa: Internet

Ngày này, bạn cũng nên tập trung làm tốt việc của mình hơn là bao đồng mọi việc. Bạn có thể giúp đỡ người khác một tay nhưng không đồng nghĩa nhận hết việc về phía mình. Nên nhớ nếu bạn không thể lo cho chính bản thân mình thì bạn cũng chẳng thể lo được cho ai.

Không chỉ vậy, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng khó lòng thuận lợi. Người ấy đang muốn kiểm soát bạn quá chặt gây ra sự ức chế, khiến bạn chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi mối quan hệ ngột ngạt này. Người độc thân chưa có ý định bước chân vào một mối quan hệ vào lúc này.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.