Trong 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp nhận phước lành triền miên, tiền kéo ùn ùn vào nhà, nằm yên mà hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 09:17

Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này sẽ được đổi vận, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống ấm no viên mãn. Họ sống thực tế và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Bản thân người tuổi Mùi luôn phải tự lực cánh sinh, tự lao động mới xây dựng được thành công.

Theo tử vi học, trong 2 ngày cuối tuần, những người tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chính vì thế, cuộc sống của họ có nhiều chuyển biến tích cực, thăng hoa bất ngờ. Từ đó mà tiền tài cũng không ngừng kéo tràn về túi.

Trong 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp nhận phước lành triền miên, tiền kéo ùn ùn vào nhà, nằm yên mà hưởng lộc - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, những người tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, hiền từ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi học có nói, cuối tuần này, con giáp tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, thịnh vượng. Tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, giàu có và thăng hoa hơn.

Trong 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp nhận phước lành triền miên, tiền kéo ùn ùn vào nhà, nằm yên mà hưởng lộc - Ảnh 2
Cuối tuần này, con giáp tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội xung quanh để thay đổi bản thân và nâng cao cuộc sống. Đa phần những người tuổi Tuất sẽ có công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tuất sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, quý nhân xuất hiện giúp cuộc sống họ thăng hoa viên mãn thành công hơn người. Những người tuổi Tuất sẽ vô cùng thành công nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt thì sẽ sung túc đủ đầy, muốn gì có đó.

Trong 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp nhận phước lành triền miên, tiền kéo ùn ùn vào nhà, nằm yên mà hưởng lộc - Ảnh 3
 Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tuất sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, quý nhân xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tháng 4/2022 cận kề: 3 con giáp CHUYỂN VẬN rực rỡ, hỷ sự đầy nhà, tiền vàng chất đống

Tháng 4/2022 cận kề: 3 con giáp CHUYỂN VẬN rực rỡ, hỷ sự đầy nhà, tiền vàng chất đống

Số trời đã định, trong tháng 4 tới, top 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tài lộc viên mãn, quơ tay là có tiền, muốn khổ cũng chẳng được.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 58 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn