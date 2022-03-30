Tháng 4/2022 cận kề: 3 con giáp CHUYỂN VẬN rực rỡ, hỷ sự đầy nhà, tiền vàng chất đống

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 13:06

Số trời đã định, trong tháng 4 tới, top 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tài lộc viên mãn, quơ tay là có tiền, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thông minh, bản lĩnh và biết tận dụng thời cơ để đổi đời nên dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, con giáp này cũng không đầu hàng số phận. Nỗ lực vươn lên, ý chí quật cường chính là chìa khóa mang lại thành công, tiền tài cho con giáp giàu có này.

Tử vi tháng 4 cho thấy, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ mà Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, tuổi Tỵ chính là con giáp giàu sang bậc nhất, sung sướng như tiên.

Tháng 4/2022 cận kề: 3 con giáp CHUYỂN VẬN rực rỡ, hỷ sự đầy nhà, tiền vàng chất đống - Ảnh 1
Tử vi tháng 4 cho thấy, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ mà Tỵ sẽ làm một hưởng mười - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn lại được hưởng phúc đức từ tổ tiên, người tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống và cả tình duyên. Tuy nhiên, Thìn không ỷ lại vào những gì mình đang có mà sớm tự lập khẳng định năng lực của mình.

Tháng 4 tới sẽ mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho tuổi Thìn. Trong thời gian này, cuộc đời của Thìn mới lội ngược dòng ngoạn mục. Tiền ập xuống đầu, phú quý theo chân, phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được.

Tháng 4/2022 cận kề: 3 con giáp CHUYỂN VẬN rực rỡ, hỷ sự đầy nhà, tiền vàng chất đống - Ảnh 2
Tháng 4 tới sẽ mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho tuổi Thìn - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm nên Sửu được cấp trên tín nhiệm, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ. Nhờ thế, sự nghiệp của Sửu phất lên cực nhanh, thăng chức tăng lương liên tục trong thời gian ngắn.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ nên tháng 4 của tuổi Sửu sẽ đại phú đại quý, sung túc đủ đường. Vận may theo chân còn giúp tuổi Sửu phơi phới hân hoan, nằm trên đống vàng khiến ai cũng hờn.

Tháng 4/2022 cận kề: 3 con giáp CHUYỂN VẬN rực rỡ, hỷ sự đầy nhà, tiền vàng chất đống - Ảnh 3
Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ nên tháng 4 của tuổi Sửu sẽ đại phú đại quý - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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