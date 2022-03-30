Kể từ ngày 31/3 đến 14/4, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 16:10

Số trời đã định, trong thời gian này, những con giáp may mắn này sẽ thăng quan tiến chức, phú quý phát tài, tiêu mãi cũng không hết tiền.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn thông minh, có tài mưu lược và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp tài năng này cũng lắm của nhiều tiền, tài vận hanh thông. Trước khi sang ngưỡng 30, tuổi Thìn ắt tự làm đại gia, giàu sang vô đối.

Sách tử vi có nói, từ ngày 31/3 đến 14/4, con giáp tuổi Thìn chỉ cần nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới. Tiền tài viên mãn, tỷ sự như mơ, cứ thế mà đổi đời là phúc đức trời cho con giáp giàu có hơn người này.

Kể từ ngày 31/3 đến 14/4, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 1
Từ ngày 31/3 đến 14/4, con giáp tuổi Thìn chỉ cần nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người dĩ hòa vi quý, chăm chỉ và dám dấn thân. Họ không quản khó khăn, chẳng sợ thử thách nên sang thời gian từ 31/3 đến 14/4, của nả vây quanh tuổi Dậu, tiền tài chất đống, thăng hoa ngoạn mục.

Vậy nên, trong thời gian này, nếu bản mệnh đang ấp ủ kế hoạch làm ăn thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay để tận dụng triệt để thời cơ trời cho. Nếu bỏ lỡ cơ hội vàng này có thể bạn sẽ phải hối tiếc đó nhé!

Kể từ ngày 31/3 đến 14/4, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 2
Từ 31/3 đến 14/4, của nả vây quanh tuổi Dậu, tiền tài chất đống, thăng hoa ngoạn mục - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Rũ sạch vận xui, từ 31/3 đến 14/4, tuổi Dần sẽ ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn. Không chỉ làm chơi chơi mà hưởng thật, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số phát tài, nằm chơi hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Chỉ cần tận dụng thời cơ, tuổi Dần ắt hốt hết lộc trời, tiền nhiều vô kể. Mua nhà sắm xe, thức trắng đêm để kiểm kê tài sản chính là những gì đang chờ Dần phía trước. Lời khuyên cho con giáp này là dù kiếm nhiều tiền nhưng vẫn phải tiết kiệm một khoản cho tương lai nhé!

Kể từ ngày 31/3 đến 14/4, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 3
Rũ sạch vận xui, từ 31/3 đến 14/4, tuổi Dần sẽ ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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