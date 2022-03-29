Phước lộc vô biên, kể từ 7h ngày 30/3, 3 con giáp tiền tài chạm đỉnh, tiền vàng ngập nhà, nhập hội đại gia

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 13:50

3 con giáp sau đây sẽ có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ giữa muôn trùng khó khăn kể từ 7h ngày 30/3.

Tuổi Mão

Đối với người tuổi Mão từ 7h ngày 30/3, ngôi sao may mắn mới ở vị trí chính vị trợ giúp vận khí của con giáp này chuyển biến tốt. Hưởng được vận may nên tuổi Mão sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn.

Thời vận đến, cung tài lộc có nhiều khởi sắc, bạn sẽ có cơ hội thực hiện được điều bản thân mong muốn. Chỉ cần họ dốc hết tâm trí để dọn đường và đặt nền móng vững chắc thì thời gian tới khi được các sao may mắn chiếu vào, tài lộc sẽ đến. 

Phước lộc vô biên, kể từ 7h ngày 30/3, 3 con giáp tiền tài chạm đỉnh, tiền vàng ngập nhà, nhập hội đại gia - Ảnh 1
Từ 7h ngày 30/3, ngôi sao may mắn mới ở vị trí chính vị trợ giúp vận khí của Mão chuyển biến tốt - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không ngại gian khổ cũng không bao giờ chủ động lợi dụng người khác, họ luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu. Bắt đầu từ 7h ngày 30/3, vận khí của Dần sẽ hanh thông hơn. Họ sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả.

Không chỉ vậy, may mắn sẽ đến để bạn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn từ thời gian này. Cố gắng phát huy phong độ như vậy trong công việc, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp tươi sáng và vững chắc hơn.

Phước lộc vô biên, kể từ 7h ngày 30/3, 3 con giáp tiền tài chạm đỉnh, tiền vàng ngập nhà, nhập hội đại gia - Ảnh 2
Từ 7h ngày 30/3, vận khí của Dần sẽ hanh thông hơn - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tinh thần sôi nổi và lạc quan trong bất cứ đám đông nào. Đồng thời, họ cũng là người tài giỏi và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực theo đuổi. Nếu người tuổi Dậu chịu khó tập trung vào công việc và nắm bắt được cơ hội thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp từ 7h ngày 30/3.

Lời khuyên hữu ích dành cho tuổi Dậu là nhớ quản lý tiền bạc và kiềm chế ham muốn của bản thân trong quá trình mua sắm đồ đạc. Hơn nữa, hãy dồn ý chí và tâm huyết của bạn vào công việc chính hiện tại. 

Phước lộc vô biên, kể từ 7h ngày 30/3, 3 con giáp tiền tài chạm đỉnh, tiền vàng ngập nhà, nhập hội đại gia - Ảnh 3
Tuổi Dậu chịu khó tập trung vào công việc và nắm bắt được cơ hội thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp từ 7h ngày 30/3 - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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