CHÍNH TÀI dẫn lối khi bước sang ngày 27/2 ÂL, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền đổ về ào ạt, sự nghiệp lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 14:35

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này ngày vận may ngập tràn, công danh thăng tiến nhờ có cát tinh nâng đỡ, quý nhân phù trợ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày 27/2 ÂL, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử nhờ có cát tinh nâng đỡ, tuy nhiên đây không phải là lý do để con giáp này chủ quan. Chỉ khi nghiêm túc ôn tập, bản mệnh mới có thể chinh phục được những đỉnh cao.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi con giáp này dễ hài lòng với thực tại nên không muốn cố gắng. Tuy nhiên, nếu cứ giậm chân tại chỗ thì tức là bản mệnh đang lãng phí tài năng của mình.

CHÍNH TÀI dẫn lối khi bước sang ngày 27/2 ÂL, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền đổ về ào ạt, sự nghiệp lên vun vút - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 27/2 ÂL, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử nhờ có cát tinh nâng đỡ - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới nói rằng, bước sang ngày 27/2 ÂL, tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến cấp trên coi trọng và tin tưởng.

Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể mở rộng mạng lưới khách hàng vào thời điểm này. Nhờ việc giữ chữ tín, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Ai cũng sẵn sàng hợp tác với bạn để cùng tạo ra lợi nhuận.

CHÍNH TÀI dẫn lối khi bước sang ngày 27/2 ÂL, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền đổ về ào ạt, sự nghiệp lên vun vút - Ảnh 2
Bước sang ngày 27/2 ÂL, tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng tương đối thuận lợi - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày 27/2 ÂL, công việc của tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Con giáp này sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh, đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Tuổi Dậu có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ người này, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để nhờ người này giải đáp những điều mình còn chưa rõ.

CHÍNH TÀI dẫn lối khi bước sang ngày 27/2 ÂL, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền đổ về ào ạt, sự nghiệp lên vun vút - Ảnh 3
Theo tử vi ngày 27/2 ÂL, công việc của tuổi Dậu tiến triển thuận lợi - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, trong 14 ngày tới, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà

Chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, trong 14 ngày tới, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà

Những con giáp này sẽ có tài vận vượng, phúc lộc sâu dày nên công việc hanh thông, thuận lợi, làm đâu gặt đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 3 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất