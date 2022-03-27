Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 17:30

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì sau 6h ngày 28/3, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn khi bước qua 6h ngày 28/3. Con giáp này rất can đảm, dám đương đầu với thử thách và biết nắm bắt cơ hội. Hơn nữa,họ còn làm việc rất thận trọng và tập trung cao độ nên sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có.

Bên cạnh đó, Hợi còn được quý nhân giúp đỡ nên có thể gặp dữ hóa lành. Cuối cùng, Hợi cũng có thể đuổi được “thần nghèo” đi, rước “thần tài” về nhà. Những khó khăn đều tan biến, mọi việc sẽ diễn ra đúng theo ý bạn, sự nghiệp vững chắc.

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay - Ảnh 1
Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn khi bước qua 6h ngày 28/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu bản tính chăm chỉ, đáng tin cậy, biết quản lý tài chính và có tài quan sát sắc bén. Dù ở những nơi khó khăn nhất thì Dậu cũng có thể tìm thấy tiền, biến sỏi đá thành đất đai màu mỡ. Nhờ bản tính kiên trì vốn có mà Dậu vẫn sẽ cố gắng đến cùng và rồi bạn cũng hái được “quả ngọt”. 

Bước qua 6h ngày 28/3, Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, bạn cũng biết nắm bắt cơ hội nên có thể mở ra vận may cho chính mình. Sự nghiệp của Dậu có bước tiến mới, tài lộc tăng vọt nên việc mua nhà tậu xe đối với Dậu là chuyện dễ như trở bàn tay.  

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay - Ảnh 2
Bước qua 6h ngày 28/3, Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội làm giàu vô tận khi bước qua 6h ngày 28/3. Con giáp này càng dám đương đầu với thử thách thì sẽ càng thu về kết quả mỹ mãn, được đồng nghiệp khen ngợi và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. 

Tuổi Thìn còn gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, thu hút được nhiều khách hàng và từ đó kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Không chỉ vậy, đường tình duyên của Thìn cũng ngập tràn màu hồng.

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay - Ảnh 3
Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội làm giàu vô tận khi bước qua 6h ngày 28/3 - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (28/3 - 29/3): 3 con giáp mở lối tài lộc, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (28/3 - 29/3): 3 con giáp mở lối tài lộc, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này có nhiều khởi sắc, vượng vận quý nhân, Thần Tài ghé thăm, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào.

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