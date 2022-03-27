Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (28/3 - 29/3): 3 con giáp mở lối tài lộc, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 10:20

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này có nhiều khởi sắc, vượng vận quý nhân, Thần Tài ghé thăm, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn luôn thúc giục bản thân cố gắng hơn trong cuộc sống và luôn vạch ra những mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được thành công. Họ tự tạo ra những giá trị lớn hơn và cuộc sống tốt đẹp mà họ mong muốn. 

Chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, bước sang 2 ngày đầu tuần mới, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến. 

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (28/3 - 29/3): 3 con giáp mở lối tài lộc, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt - Ảnh 1
Bước sang 2 ngày đầu tuần mới, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu khi có ý tưởng gì thì họ sẽ hành động ngay, không bao giờ chậm trễ hay tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Đối với con giáp này, thay vì cân nhắc xem việc này có đáng làm hay không thì nên dùng hành động thực tế để thu được kết quả. 

Trong 2 ngày đầu tuần mới, trong sự nghiệp, những người tuổi Dậu luôn có thể dùng chính sự cống hiến của mình để thu được kết quả như ý. Con giáp tuổi Dậu được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ, thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn, ngân khố được chất đầy. 

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (28/3 - 29/3): 3 con giáp mở lối tài lộc, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt - Ảnh 2
Trong sự nghiệp, những người tuổi Dậu luôn có thể dùng chính sự cống hiến của mình để thu được kết quả như ý - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất lạc quan và chăm chỉ. Dù có trải qua khó khăn gì, họ cũng sẽ tích cực, biến áp lực thành động lực. Con giáp tuổi Ngọ dũng cảm vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu mong muốn bằng lý trí của mình. 

Tử vi dự đoán, khi bước sang 2 ngày đầu tuần mới, con giáp tuổi Ngọ có sự nghiệp tiến triển tốt, nơi làm việc thuận lợi, việc kinh doanh phát đạt. Nếu được Thần Tài trợ lực thì sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng hanh thông, thu hoạch dồi dào, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng. 

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (28/3 - 29/3): 3 con giáp mở lối tài lộc, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt - Ảnh 3
Khi bước sang 2 ngày đầu tuần mới, con giáp tuổi Ngọ có sự nghiệp tiến triển tốt - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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