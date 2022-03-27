BỀ TRÊN BAN LỘC từ ngày 28/3 - 9/4, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, vét sạch túi Thần Tài, lên hương ngang hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 09:10

Trong thời gian này, những con giáp dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Ngọ

Tinh thần làm việc của lên cao thì cơ hội mới rộng mở và cũng từ đó, bạn sẽ là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Từ 28/3 - 9/4, con giáp tuổi Ngọ sẽ có cơ hội bứt phá. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Tuổi Ngọ cũng có đường tình duyên nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước. Không cần nhiều, tuổi Ngọ sẽ kiếm được số tiền bằng cả năm và được lên chức. Đó là thành công lớn nhất mà bạn trông đợi suốt thời gian dài.

BỀ TRÊN BAN LỘC từ ngày 28/3 - 9/4, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, vét sạch túi Thần Tài, lên hương ngang hàng đại gia - Ảnh 1
Từ 28/3 - 9/4, con giáp tuổi Ngọ sẽ có cơ hội bứt phá - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

 

Người tuổi Dần rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Tử vi có nói, từ 28/3 đến 9/4, Dần nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần. Trong thời gian này, những người tuổi Dần có thể thu về nhiều tài lộc, đường công danh vô cùng thênh thang,khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. 

BỀ TRÊN BAN LỘC từ ngày 28/3 - 9/4, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, vét sạch túi Thần Tài, lên hương ngang hàng đại gia - Ảnh 2
Tử vi có nói, từ 28/3 đến 9/4, Dần nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Họ một khi đã xác định được mục tiêu của mình sẽ lên dây cót tinh thần và nghiêm túc thực hiện.

Từ 28/3 - 9/4, nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp của người tuổi Tuất càng thịnh vượng, công danh như ý như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ. Người làm ăn kinh doanh sẽ kiếm được nhiều hợp đồng làm ăn, thu về nhiều tài lộc.

BỀ TRÊN BAN LỘC từ ngày 28/3 - 9/4, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, vét sạch túi Thần Tài, lên hương ngang hàng đại gia - Ảnh 3
Từ 28/3 - 9/4, nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp của người tuổi Tuất càng thịnh vượng - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phật bà độ mạng, từ ngày 25/3 - 30/3, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Phật bà độ mạng, từ ngày 25/3 - 30/3, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

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