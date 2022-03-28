Đồng hồ điểm đúng 8h ngày 28/3, Thần Tài sẽ mở kho PHÁT LỘC cho 3 con giáp, tiền bạc phủ phê, tiêu xài không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 05:41

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 8h ngày 28/3, 3 con giáp như chuột sa hủ nếp, tiền tài gia tăng đáng nể.

Tuổi Mùi

Cơ hội thăng tiến và tiền bạc cuối cùng cũng đến với người tuổi Mùi khi bước sang 8h ngày 28/3. Bạn sẽ có thu nhập tăng cao với quý nhân phù trợ. Thành công nằm trong tầm tay nếu bạn có kế hoạch bắt đầu một điều gì đó mới hoặc đầu tư vào các dự án kinh doanh.

Con giáp tuổi Mùi hòa đồng có thể dễ dàng gặp gỡ đối tác cùng chí hướng thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Hãy tương tác nhiều hơn nếu chưa chắc chắn về đối tác tiềm năng. Những mối quan hệ làm ăn sẽ giúp bạn thu được khoản tiền kha khá đáng mơ ước.

Đồng hồ điểm đúng 8h ngày 28/3, Thần Tài sẽ mở kho PHÁT LỘC cho 3 con giáp, tiền bạc phủ phê, tiêu xài không lo nghĩ - Ảnh 1
Cơ hội thăng tiến và tiền bạc cuối cùng cũng đến với người tuổi Mùi khi bước sang 8h ngày 28/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, đúng 8h ngày 28/3, tuổi Ngọ được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh nên có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính tuổi Ngọ cũng sẽ phát triển rực rỡ. Điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu đang là người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Đồng hồ điểm đúng 8h ngày 28/3, Thần Tài sẽ mở kho PHÁT LỘC cho 3 con giáp, tiền bạc phủ phê, tiêu xài không lo nghĩ - Ảnh 2
Tử vi cho biết, đúng 8h ngày 28/3, tuổi Ngọ được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh nên có cơ hội gặp gỡ quý nhân - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Đúng 8h ngày 28/3 này, những con giáp tuổi Mão dù làm ở bất kì ngành nghề, lĩnh vực nào cũng sẽ có những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp. Đây là thời điểm tuổi Mão thể hiện hết mình để nắm bắt được những cơ hội tuyệt vời sắp tới.

Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy bạn là người dám nghĩ dám làm và hoàn toàn có thể làm được những điều lớn lao hơn. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở, nếu bạn đang có ý định tỏ tình với người mình thích thì lúc này vẫn chưa thực sự là thời điểm tốt nhất đâu, bạn nên tìm hiểu đối phương kỹ càng hơn. 

Đồng hồ điểm đúng 8h ngày 28/3, Thần Tài sẽ mở kho PHÁT LỘC cho 3 con giáp, tiền bạc phủ phê, tiêu xài không lo nghĩ - Ảnh 3
Đúng 8h ngày 28/3 này, những con giáp tuổi Mão dù làm ở bất kì ngành nghề, lĩnh vực nào cũng sẽ có những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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