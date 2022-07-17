Trong 14 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp này như dường như là "đệ tử" của Thần Tài, đụng đâu cũng "hái ra tiền", cuộc sống dễ lên hương, tài lộc quây quanh, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 02:35

Tử vi có nói, trong 14 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn vượt trội, tiền ùng ùng kéo đến, tài lộc thăng hoa, đường công danh đang sáng ngời, dự báo trong nhà sắp có tin vui.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường ưa thích sự ổn định, họ dành nhiều thời gian để làm tốt nhất công việc vốn có của mình. Nhưng đây cũng chính là nhược điểm mà Mùi cần khắc phục, con giáp này nếu chịu khó thử thay đổi bản thân mình, tìm kiếm những điều mới mẻ hơn sẽ gặt hái thành công vang dội hơn hiện tại.

Trong 14 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp này như dường như là 'đệ tử' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', cuộc sống dễ lên hương, tài lộc quây quanh, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1

Trong 14 ngày cuối tháng 7, bản mệnh có khả năng phải di chuyển xa hoặc thử thách ở một vị trí mới, đây là cơ hội tài lộc lớn mà Thần Tài ưu ái dành riêng cho Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cũng nói rằng, trong 14 ngày cuối tháng 7 này, bản mệnh có khả năng phải di chuyển xa hoặc thử thách ở một vị trí mới, đây là cơ hội tài lộc lớn mà Thần Tài ưu ái dành riêng cho Mùi. Đặc biệt, trong các mối quan hệ bạn bè hoặc xã giao mới, con giáp này sẽ nhận được sự yêu quý và trong số đó, sẽ có người thương mến nên tìm cách giúp đỡ bạn.

Trong 14 ngày tới, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng rất tốt, những mâu thuẫn trước đây giữa bản mệnh với “nửa kia” của mình sẽ được xóa bỏ, cả hai sẽ trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc, vui vẻ. Do được cát tinh xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, tuổi Mùi có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống, dù là sự nghiệp, tình duyên hay tiền bạc đều vô cùng viên mãn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp cả tài lộc, tình cảm và sự nghiệp của người tuổi Sửu đều có cơ hội phát triển trong 14 ngày tới nhờ cát tinh chiếu mệnh.

Đầu tiên phải kể đến phương diện tình cảm, nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ. Nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

Trong 14 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp này như dường như là 'đệ tử' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', cuộc sống dễ lên hương, tài lộc quây quanh, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2

Trong 14 ngày tới, nhân duyên của người tuổi Sửu vô cùng tốt đẹp, người độc thân có ai đó thầm thương trộm nhớ

Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày.

Về công việc, mọi việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào.

Tuổi Hợi

Theo tử vi học, những người tuổi Hợi trong 14 ngày tới được ngôi sao may mắn phù trợ, đồng thời quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. 

Trong 14 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp này như dường như là 'đệ tử' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', cuộc sống dễ lên hương, tài lộc quây quanh, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3

Trong 14 ngày tới, tài vận của tuổi Hợi vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là gần cuối tháng, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có câu nói, phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Hợi có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn. 

Nhìn chung, trong 14 ngày tới, tài vận của tuổi Hợi vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là gần cuối tháng, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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