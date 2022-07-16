Tử vi 12 con giáp: Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) 3 con giáp này sẽ chìm trong may mắn, lộc lá phủ đầy, giàu sang phú quý, công việc hanh thông, kinh doanh “như diều gặp gió”

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 22:38

Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) Thần Tài sẽ ban phúc lộc cho 3 con giáp này, bản mệnh sẽ có được vô vàng may mắn, cuộc sống thăng hoa, gia đình hạnh phúc, tiền vào túi ào ào, cầu được ước thấy.

Tuổi Ngọ

Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) là thời điểm cát lành đối với người tuổi Ngọ, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Thời điểm này, tuổi Ngọ nên tập trung vào những lĩnh vực mà bản mệnh giỏi nhất, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Tử vi 12 con giáp: Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) 3 con giáp này sẽ chìm trong may mắn, lộc lá phủ đầy, giàu sang phú quý, công việc hanh thông, kinh doanh “như diều gặp gió” - Ảnh 1

Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) là thời điểm cát lành đối với người tuổi Ngọ, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đây cũng là lúc khá thích hợp cho những người tuổi Ngọ có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá lấn sân những lĩnh vực mới mẻ mà họ chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, ví dụ như máy tính, điện tử... Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bản mệnh này có thể tạo ra những dấu ấn đậm nét cho sự nghiệp của mình.

 Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường rất may mắn và giàu có, có thể ví cuộc sống của họ như bên trái nếu có ngôi sao may mắn thì bên phải tay cầm túi tiền. Người tuổi Dậu sinh ra khiến gia đình có kinh tế tốt hơn, họ giống như cây tiền nở hoa của gia đình vậy, tài lộc lúc nào cũng cuồn cuộn đổ về. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cũng là người rất nhạy bén với kinh doanh, họ có thể rất nhanh đoán được chỗ nào đầu tư sẽ ra tiền.

Tử vi 12 con giáp: Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) 3 con giáp này sẽ chìm trong may mắn, lộc lá phủ đầy, giàu sang phú quý, công việc hanh thông, kinh doanh “như diều gặp gió” - Ảnh 2

Người tuổi Dậu rất được lòng những vị quý nhân, dù chẳng thân quen họ cũng vì quý mến mà ra sức giúp đỡ nên từ rất sớm họ đã có thành tựu trong sự nghiệp

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7), người tuổi Dậu rất được lòng những vị quý nhân, dù chẳng thân quen họ cũng vì quý mến mà ra sức giúp đỡ nên từ rất sớm họ đã có thành tựu trong sự nghiệp. Trong công việc, người tuổi Dậu có được sự tin tưởng của cấp trên và sự giúp đỡ của đồng nghiệp sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và dám dấn thân. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước thì bản mệnh sẽ không bao giờ nản lòng, luôn biết tiến về phía trước nên cuộc sống sớm muộn gì cũng thành công.

Tử vi 12 con giáp: Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) 3 con giáp này sẽ chìm trong may mắn, lộc lá phủ đầy, giàu sang phú quý, công việc hanh thông, kinh doanh “như diều gặp gió” - Ảnh 3

Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7), đây chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này đổi đời. Chẳng những vạn sự hanh thông, tài vận vượng phát

Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi có nói, đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này đổi đời. Chẳng những vạn sự hanh thông, tài vận vượng phát, con giáp giàu sang này còn một bước thành đại gia, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể.

Con giáp thông minh, khôn ngoan, luôn đủ nhạy bén để chớp lấy thời cơ trời cho nên người tuổi Sửu luôn tự chủ động tìm kiếm lối đi riêng cho bản thân. Nhờ vậy, ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp dự báo: Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này giàu sang chói lọi, may mắn hơn người, đổi vận bất ngờ, tiền bạc đầy két, hút hết tài lộc của thiên hạ

Tử vi 12 con giáp dự báo: Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này giàu sang chói lọi, may mắn hơn người, đổi vận bất ngờ, tiền bạc đầy két, hút hết tài lộc của thiên hạ

Nhà tử vi nói rằng 3 con giáp này trong 10 ngày tới sẽ gặp được quý nhân, may mắn ngập tràn, công việc chuyển biến tích cực, tình duyên rạo rực. Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn, vận đỏ như son này thì xin chúc mừng bạn nhé.

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