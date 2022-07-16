Tử vi 12 con giáp cho biết: Đúng 15 giờ chiều thứ bảy (16/7). Thần Tài “gọi vang” 3 con giáp may mắn, tài khoản nảy số, lộc lá đầy nhà, quơ tay hốt bạc giàu sang chạm đỉnh, muốn khổ cũng khó

Đúng 15 giờ chiều thứ bảy (16/7), quý nhân của người tuổi Mão sẽ xuất hiện và phụ trợ hết mình cho con giáp này đạt được những mong muốn như ý

Theo tử 12 con giáp dự đoán rằng đúng 15 giờ chiều thứ bảy (16/7), quý nhân của người tuổi Mão sẽ xuất hiện và phụ trợ hết mình cho con giáp này đạt được những mong muốn như ý. Dù công việc của người tuổi Mão có áp lực bao nhiêu đi nữa, thì nay cũng được san sẻ phần nào, giúp con giáp này có nhiều thời gian rảnh hơn mà quan tâm đến bản thân, cũng như gia đình. Chưa kể, con giáp này còn được Phúc Tinh ban phát cho muôn vàn may mắn, phước lành dùng mãi không hết.

Đặc biệt, đối với 3 con giáp này, những tuần cuối tháng 7 sẽ có vận may lội ngược dòng, công việc và tiền bạc cũng suôn sẻ hơn. Đây chính là lúc hoàng kim nhất để tuổi Mão đổi đời. Thời điểm này chính là lúc tuổi Mão cần phải lấy hết dũng khí thay đổi bản thân, tiến về phía trước để nắm bắt cơ hội khiến mọi thứ viên mãn, thập toàn thập mỹ. Hai tháng cuối năm sắp tới tuổi Mão cần phải nỗ lực và chăm chỉ nhiều hơn, ước mơ sẽ thành sự thật.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Đúng 15 giờ chiều thứ bảy (16/7), cuộc sống của tuổi Sửu sẽ bước sang trang mới. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp nói rằng đúng 15 giờ chiều thứ bảy (16/7), cuộc sống của tuổi Sửu sẽ bước sang trang mới. Do được Thần Tài chiếu cố, chuyện làm ăn của tuổi Sửu có tiến triển tốt, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Những chú Trâu sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ xứng đáng với những nỗ lực mà họ đã bỏ ra trước đó.

Tuổi Dậu

Nếu luôn cố gắng, chăm chỉ, không chịu đầu hàng khó khăn thì sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ có dấu hiệu cải thiện vào những ngày cuối tuần. Bạn có thể tìm được cơ hội phát huy thực lực, khiến mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa.

Đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, đúng 15 giờ chiều thứ bảy (16/7) sẽ có nhiều cát tinh hội tụ, bản mệnh có thể dễ dàng đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, khiến lợi nhuận bước đầu đổ về túi. Hãy kiên định với sự lựa chọn của mình, tương lai sẽ còn nhiều tốt đẹp đáng để bạn mong chờ.

Đúng 15 giờ chiều thứ bảy (16/7) sẽ có nhiều cát tinh hội tụ, bản mệnh có thể dễ dàng đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, khiến lợi nhuận bước đầu đổ về túi. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên đầy triển vọng với người độc thân. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, trước hết, đôi bên có thể giữ liên lạc để tìm hiểu kĩ hơn về nhau.

Người đã lập gia đình luôn biết trân trọng và tôn trọng nửa kia của mình, chính vì vậy mà dù có việc lớn nhỏ gì trong gia đình, bản mệnh cũng luôn trao đổi với người ấy. Hai bạn chính là một cặp đôi khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.