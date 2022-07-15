Tử vi ngày mới, đúng 1h chiều thứ 6 (15/7), những người tuổi này sẽ nhận được phúc lộc trời ban, tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, sau giờ này sẽ giàu nứt vách đổ tường

Người sinh năm Mão rất thông minh, linh hoạt và giỏi hùng biện. Trong công việc, bạn là người có tinh thần trách nhiệm, tự tin và thể hiện khả năng lãnh đạo. Hòa đồng và hay giúp đỡ người khác, người tuổi Mão được nhiều đồng nghiệp yêu mến.

Đúng 1h chiều thứ 6(15/7) sẽ là thời điểm sự nghiệp của bạn thăng hoa, phát triển rực rỡ. Nếu làm kinh doanh, nửa cuối tháng này cũng là thời điểm thuận lợi để bạn đầu tư vào những mặt hàng mới. Thu nhập ngày một tăng lên giúp người tuổi Mão có cuộc sống sung túc, dư giả. Không chỉ vậy, bản mệnh còn gặp được nhiều quý nhân và có được nhiều cơ hội để thể hiện tài năng cũng như phát triển sự nghiệp.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Mão có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, túi tiền rủng rỉnh hơn

Tuổi Ngọ

Theo các nhà tử vi học, đúng 1h chiều thứ 6 (15/7) tuổi Ngọ là 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường. Sau khi trải qua những tháng đầu năm với hạn Thái tuế khiến họ nhiều phen lao đao, khổ sở từ giữa năm đến thời điểm này tuổi Ngọ dường như được đền bù lại gấp nhiều lần. Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Nửa cuối tháng 7 bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nửa cuối tháng 7 bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Tuổi Mùi

Đúng 1h chiều thứ 6 (15/7) những người tuổi Mùi sẽ nhận được vô vàn những điều may mắn cả trong công việc và cuộc sống. Sự khích lệ và ủng hộ vô điều kiện của người thân chính là nguồn động lực lớn lao để tuổi Mùi phấn đấu hết mình cho sự nghiệp và những nỗ lực đó sẽ không hề vô ích mà được ghi nhận một cách xứng đáng.

Người tuổi Mùi còn có nhiều cơ may trúng xổ số hoặc bốc thăm trúng thưởng những phần quà giá trị nữa, có vẻ như vận "son" sẽ luôn đồng hành với tuổi Mùi trên mọi nẻo đường Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi kinh doanh, buôn bán có thể mở rộng việc kinh doanh, đầu tư trong thời điểm may mắn này chắc chắn sẽ thu được những khoản lợi nhuận không nhỏ. Còn những người làm công ăn lương, thời điểm này cũng là một năm đầy may mắn bởi sẽ xuất hiện cơ hội thăng chức tăng lương. Nửa cuối tháng 7, bản mệnh gần như không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, sự nghiệp lại ngày một rực rỡ, thăng hoa.

Chưa dừng lại ở đó, người tuổi Mùi còn có nhiều cơ may trúng xổ số hoặc bốc thăm trúng thưởng những phần quà giá trị nữa, có vẻ như vận "son" sẽ luôn đồng hành với tuổi Mùi trên mọi nẻo đường trong suốt thời gian tới, hãy sẵn sàng để đón nhận giàu sang tiền tài ập đến nhé.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.