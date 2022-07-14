Tử vi 12 con giáp nói rằng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7), 3 con giáp này có cuộc sống viên mãn nhờ Thần Tài cho lộc, nhờ quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, có người được thăng chức

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 22:47

Trong thời gian tới đây, hầu hết 12 con giáp đều được lộc trời ban, riêng 3 con giáp này thì vận may sẽ lớn hơn, được tài lộc bao quanh nên sẽ giàu trong thời gian ngắn. Nhất là 9h sáng thứ 7 ngày 16/7, 3 con giáp này sẽ được quý nhân hỗ trợ, cứ đầu tư là lời to.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp nói rằng, đúng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7) là một khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tỵ, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui trong cuộc sống.

Vận trình tình duyên có Thái Âm cát tinh che chở, người độc thân có thể sẽ gặp được người trong mộng của mình sớm thôi. Khi cơ hội đến hãy chủ động để theo đuổi nhân duyên.

Tử vi 12 con giáp nói rằng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7), 3 con giáp này có cuộc sống viên mãn nhờ Thần Tài cho lộc, nhờ quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, có người được thăng chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện sự nghiệp của con giáp may mắn tuần này có những dấu hiệu tiến triển đáng mừng. Chính Ấn nâng đỡ, giúp cho mệnh chủ thoải mái phát huy năng lực của mình, tận dụng thế mạnh sẵn có để giành lấy những thành quả xứng đáng. Cuối tuần này quý nhân của bạn có thể là nữ mệnh, đừng bỏ lỡ những chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm từ người bên cạnh nhé.

Tài lộc vượng nhất từ giữa tuần trở đi, bạn nên tranh thủ đúng thời điểm để mọi việc tiến hành một cách suôn sẻ hơn. Cuối tuần được Thực Thần tăng cường hỗ trợ, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều dồi dào, con giáp này biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình.

Tuổi Thân

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông trong tháng này. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Tử vi 12 con giáp nói rằng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7), 3 con giáp này có cuộc sống viên mãn nhờ Thần Tài cho lộc, nhờ quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, có người được thăng chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7), tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể ký kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý là những người có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Trong cuộc sống dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Tý vẫn không bị mai một ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn.

Tử vi 12 con giáp nói rằng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7), 3 con giáp này có cuộc sống viên mãn nhờ Thần Tài cho lộc, nhờ quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, có người được thăng chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7), chính là khoảng thời gian vàng son rực rỡ, nó là khởi đầu của 3 tháng tới nhờ được thần tài chấm số đỏ nên Tý kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Người tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội này để càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp tình duyên tiền bạc đều như ý muốn của mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nhà tử vi ấn định những con giáp này vận đỏ như son sau 4h chiều mai (15/7), phút chốc giàu “khủng khiếp”, ai nấy nhìn vào cũng ghen tị

Nhà tử vi ấn định những con giáp này vận đỏ như son sau 4h chiều mai (15/7), phút chốc giàu “khủng khiếp”, ai nấy nhìn vào cũng ghen tị

Sau 4 giờ chiều ngày mai (15/7), tư vi 12 con giáp nói rằng những người thuộc 3 con giáp này trở nên giàu sụ, vận may bủa vay, tiền tài nhiều không tả nổi.

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