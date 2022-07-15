Tử vi ngày mới: 3 con giáp có số phú quý, chắc chắn đúng 1h chiều chủ nhật (16/7), những người thuộc 3 con giáp này được Thần Tài ghé thăm, cả bầu trời may mắn sẽ ập đến, cơ hội làm giàu đến tận tay

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 18:33

Theo các nhà tử vi học, đúng 1h chiều chủ nhật (16/7), 3 con giáp này sẽ được Thần Tài phù hộ, tài lộc bao vây, phú quý bất ngờ kéo tới, giàu có là chuyện trong tầm tay của 3 con giáp này.

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá rực rỡ, hứa hẹn bạn sẽ có một tuần vô cùng sôi nổi. Những ai đã có đôi có cặp sẽ luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của nửa kia, còn người độc thân sẽ gặp được nhiều đối tượng chủ động làm quen.

Tử vi ngày mới: 3 con giáp có số phú quý, chắc chắn đúng 1h chiều chủ nhật (16/7), những người thuộc 3 con giáp này được Thần Tài ghé thăm, cả bầu trời may mắn sẽ ập đến, cơ hội làm giàu đến tận tay - Ảnh 1

Tuổi Tý sẽ được Thần Tài ghé thăm, khi đó, bản mệnh sẽ có thêm kha khá tiền và tiền này sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau

Ảnh minh họa: Internet

Đa phần người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn vào khoảng cuối tuần. Đặc biệt, đúng 1h chiều chủ nhật (16/7) tuổi Tý sẽ được Thần Tài ghé thăm, khi đó, bản mệnh sẽ có thêm kha khá tiền và tiền này sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau. Thời điểm này tuổi Tý khá may mắn trên phương diện tài lộc. Người làm ăn, kinh doanh nếu biết cách nắm bắt cơ hội kịp thời thì có thể kiếm về được một khoản kha khá.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có ưu điểm là biết bản thân mình là ai, họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại về mọi mặt. Kể từ 1h chiều chủ nhật (16/7) trở đi, tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực.  

Tử vi ngày mới: 3 con giáp có số phú quý, chắc chắn đúng 1h chiều chủ nhật (16/7), những người thuộc 3 con giáp này được Thần Tài ghé thăm, cả bầu trời may mắn sẽ ập đến, cơ hội làm giàu đến tận tay - Ảnh 2

Kể từ 1h chiều chủ nhật (16/7) trở đi, tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần trước, có thể nhiều người tuổi Mùi đã gặp không ít khó khăn trắc trở nhưng kể từ thời điểm này trở đi, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, vào đầu tuần, công việc tuổi Mùi khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi sẽ được Thần Tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, cuối năm có khả năng làm giàu. 

Tuổi Dần

Con đường thành công của người tuổi Dần đang rộng mở trong nửa cuối tháng 7. Những ai thuộc tuổi Dần nên nắm bắt vận may và gặt hái thành công cho chính mình. Vốn là người nhanh nhẹn và tài trí hơn người, tin chắc con đường thành công của người tuổi Dần càng đến gần hơn.

Tử vi ngày mới: 3 con giáp có số phú quý, chắc chắn đúng 1h chiều chủ nhật (16/7), những người thuộc 3 con giáp này được Thần Tài ghé thăm, cả bầu trời may mắn sẽ ập đến, cơ hội làm giàu đến tận tay - Ảnh 3

Tuổi Dần cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi

Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp sắp tới của người tuổi Dần cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Tài chính ngày càng dư giả, cuộc sống trở nên giàu sang phú quý, gia đạo bình an và hạnh phúc.

Trên phương diện tình cảm, người tuổi Dần khá may mắn. Những ai chưa có gia đình, họ sẽ gặp được ý trung nhân như mong muốn. Tình duyên đôi lứa ngày càng hòa hợp, cuộc sống hôn nhân gia đình sung túc, hòa hợp, gia đạo bình an, hạnh phúc tràn đầy.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 11 giờ trưa thứ 7 (16/7), 3 con giáp này tài lộc khởi sắc, may mắn gõ cửa, Quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, nhận tiền thưởng nóng từ sếp

Đúng 11 giờ trưa thứ 7 (16/7), 3 con giáp này tài lộc khởi sắc, may mắn gõ cửa, Quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, nhận tiền thưởng nóng từ sếp

Tử vi ngày mới cho biết, đúng 11 giờ trưa thứ 7 (16/7)i, 3 con giáp này sẽ phát tài phát lộc, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân nên những người tuổi này sẽ thăng quan tiến chức, tiền đầy trong túi, hạnh phúc trọn vẹn những ngày cuối tháng 7.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới