Đúng 11 giờ trưa thứ 7 (16/7), 3 con giáp này tài lộc khởi sắc, may mắn gõ cửa, Quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, nhận tiền thưởng nóng từ sếp

Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong nửa cuối tháng 7. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Đúng 11 giờ trưa thứ 7 (16/7), công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Đúng 11 giờ trưa thứ 7 (16/7), Sửu là con giáp phát tài tuần này, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng, chủ yếu xuất hiện vào thời điểm cuối tuần. Thiên Tài và Chính Tài cho thấy dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may, bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó sao cho hợp lý.

Sửu là con giáp phát tài tuần này, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng, chủ yếu xuất hiện vào thời điểm cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được nhiều đơn hàng đến từ những khách hàng, đối tác mới. Dù hơi bận rộn một chút nhưng bạn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, bạn tìm được thời điểm thích hợp để nắm bắt cơ hội, đồng thời không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó nên dễ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo, tạo cơ hội cất nhắc trong tương lai. Tuần này, việc được thưởng nóng là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Dần

Tuổi Dần tính khí vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần quyết tâm, nhất định sẽ dốc hết sức lực, chăm thực hiện mục tiêu và có kết quả tốt đẹp. Đúng 11 giờ trưa thứ 7 (16/7), những người tuổi Dần sẽ có các sao tốt lành như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Đức chiếu mệnh, tượng trưng cho mọi điều tốt lành, dù làm việc gì cũng sẽ có xu hướng đón cát tị hung, gặp dữ hóa lành, suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Dần cũng có nhiều tham vọng, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ sẽ được quý nhân coi trọng, tài vận thăng tiến một đường. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Dần cũng có nhiều tham vọng, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ sẽ được quý nhân coi trọng, tài vận thăng tiến một đường. Tuy nhiên, bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trong ngày cuối tháng 7, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lai.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.