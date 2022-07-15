Tử vi ngày mới: Đúng 3h chiều thứ 6 (15/7) những con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 04:30

Đúng 3h chiều ngày mai (15/7), tử vi 12 con giáp cho thấy những người thuộc tuổi này sẽ gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, quý nhân phù trợ nồng nhiệt, muốn gì là được cái đó.

Tuổi Dần

Là người rõ ràng và có năng lực điều hành mạnh mẽ, khi gặp thời cơ họ sẽ chủ động nắm bắt, không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp nên Dần chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Nỗ lực miệt mài, đúng 3h chiều ngày mai thứ 6 (15/7) trở đi con giáp giàu có này sẽ lắm của nhiều tiền.

Tử vi ngày mới: Đúng 3h chiều thứ 6 (15/7) những con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể - Ảnh 1

Chỉ cần qua 3h chiều ngày mai con giáp này sẽ có đại vận từ trên trời rơi xuống

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần qua 3h chiều ngày mai con giáp này sẽ có đại vận từ trên trời rơi xuống. Tiền tài vượng phát, làm mưa làm gió, không chỉ có những bước đột phá trong sự nghiệp mà còn mua nhà sắm xe liền tay. Bước vào nửa cuối tháng 7 tới, con giáp tài năng này sẽ có tài lộc lên cao, vận may tiếp tục kéo dài. Càng về cuối năm phúc khí càng dồi dào, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của tuổi Sửu được cho là có nhiều đất để phát triển. Với sự trợ giúp của quý nhân, rất có thể là các nữ nhân xuất chúng, họ sẽ từng bước chinh phục được cấp trên, có thể được thăng chức và tăng lương.

Tử vi ngày mới: Đúng 3h chiều thứ 6 (15/7) những con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể - Ảnh 2

Đúng 3h chiều ngày mai thứ 6 (15/7) trở đi con giáp giàu có này sẽ lắm của nhiều tiền, quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng hanh thông

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đúng 3h chiều ngày mai (15/7) sẽ là thời điểm tốt cho bạn chuyển nhà hoặc kết hôn. Họ được cho là sẽ có sức khỏe dồi dào, cuộc sống riêng tư đầy viên mãn, hạnh phúc, sự nghiệp không ngừng phát triển. Những người tuổi Sửu độc thân rất có khả năng tìm được ý trung nhân và dẫn tới hôn nhân.

Thời điểm này tuổi Sửu có quý nhân hỗ trợ, khả năng thăng tiến cao nhưng tất nhiên, nỗ lực của bản thân họ vẫn là điều quan trọng nhất. Cuối cùng, dù kiếm được nhiều tiền, tuổi Sửu được khuyên nên cẩn trọng trong các giao dịch tiền nong để tránh tổn thất.

Tuổi Ngọ

Đúng 3h chiều ngày mai (15/7) những người tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn, ở tất cả phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn làm gì cũng thành công. 

Tử vi ngày mới: Đúng 3h chiều thứ 6 (15/7) những con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể - Ảnh 3

Vận tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới này đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhận được các mối làm ăn đến với bạn một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Trong những ngày cuối tuần, bạn có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong tuần tới.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 12 con giáp nói rằng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7), 3 con giáp này có cuộc sống viên mãn nhờ Thần Tài cho lộc, nhờ quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, có người được thăng chức

Tử vi 12 con giáp nói rằng 9h sáng thứ 7 (ngày 16/7), 3 con giáp này có cuộc sống viên mãn nhờ Thần Tài cho lộc, nhờ quý nhân giúp đỡ nồng hậu, công việc thuận lợi, có người được thăng chức

Trong thời gian tới đây, hầu hết 12 con giáp đều được lộc trời ban, riêng 3 con giáp này thì vận may sẽ lớn hơn, được tài lộc bao quanh nên sẽ giàu trong thời gian ngắn. Nhất là 9h sáng thứ 7 ngày 16/7, 3 con giáp này sẽ được quý nhân hỗ trợ, cứ đầu tư là lời to.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới