Đúng 12 giờ đêm thứ hai (18/7), may mắn sẽ hội tụ ở 3 con giáp này, phúc vận tăng cao, tiền vàng chất đầy trong két sắt, cuộc sống đủ đầy, sung túc, nằm trong đống vàng

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 00:29

Tử vi học có nói đúng 12 giờ đêm thứ hai (18/7), lộc lá sẽ ùa vào nhà của 3 con giáp này, tài vận thăng hoa rực rỡ, giàu sang vô đối, thần tài chiếu cố giúp bản mệnh giàu có lúc nào không hay, tiền tài, tình duyên đều thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất giỏi ăn nói, công việc của bạn hiện tại đang rất ổn và hợp với bạn. Đúng 12 giờ đêm thứ hai (18/7), con giáp này có cơ hội thăng quan tiến chức, có nhiều khả năng sẽ lên lãnh đạo cao cấp. Và điều này giúp bạn khẳng định bản thân, tiền lương cao, địa vị cũng cao hơn.

Đúng 12 giờ đêm thứ hai (18/7), may mắn sẽ hội tụ ở 3 con giáp này, phúc vận tăng cao, tiền vàng chất đầy trong két sắt, cuộc sống đủ đầy, sung túc, nằm trong đống vàng - Ảnh 1

Người tuổi Tuất có cơ hội tìm kiếm được vận may trong công việc, có thể là được người khác hùn vốn kinh doanh hoặc hoàn thành được dự án lớn khiến cấp trên hết sức hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của bạn và người ấy đang có tiến triển. Người này dường như là quý nhân, luôn ở bên ủng hộ và giúp đỡ bạn trong mọi tình huống. Đây không chỉ là người yêu còn là tri kỉ, hãy giữ thật chặt người này nhé. Trong những ngày cuối tháng 7, tiền bạc của những người tuổi Tuất dồi dào, nên mua xe hơi để tăng thêm tài lộc.

Từ thời điểm này, bản mệnh có cơ hội tìm kiếm được vận may trong công việc, có thể là được người khác hùn vốn kinh doanh hoặc hoàn thành được dự án lớn khiến cấp trên hết sức hài lòng. Tiền bạc từ đó cũng dồi dào thêm. Đã vậy bạn còn biết dùng tiền của mình để đầu tư sinh lời. Tiền bạc ngày một tăng cao.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi trọn đời 12 con giáp cho biết, vận khí của người tuổi Tỵ từ ngày 18/7 luôn giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp. Thời gian tới, vận khí đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng.

Đúng 12 giờ đêm thứ hai (18/7), may mắn sẽ hội tụ ở 3 con giáp này, phúc vận tăng cao, tiền vàng chất đầy trong két sắt, cuộc sống đủ đầy, sung túc, nằm trong đống vàng - Ảnh 2

Thời gian tới, vận khí của người tuổi Tỵ đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện sự nghiệp trong thời gian của con giáp này có sự biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thênh thang. Ngay từ bây giờ, bạn cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Công sức và sự nỗ lực bạn bỏ ra chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Vậy nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng nhé. Ngày 18/7 là ngày hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế của người tuổi Tỵ được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là người có chí cầu tiến, luôn ấp ủ trong mình một tham vọng làm giàu cháy bỏng, nhưng tiếc rằng may mắn vẫn chưa mỉm cười với con giáp này. Vào 12 giờ đêm ngày 18/7, vận mệnh của người tuổi Mùi sẽ đột ngột thay đổi, phúc khí tràn về, tài lộc xôm tụ. Chủ mệnh như được tiếp sức trên con đường thành công của mình, mà có những bước tiến đột phá trong công việc. Chỉ cần siêng năng chăm chỉ thì chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ gặt hái được những quả ngọt xứng đáng.

Đúng 12 giờ đêm thứ hai (18/7), may mắn sẽ hội tụ ở 3 con giáp này, phúc vận tăng cao, tiền vàng chất đầy trong két sắt, cuộc sống đủ đầy, sung túc, nằm trong đống vàng - Ảnh 3

Từ giờ chính là thời điểm an hưởng của những người tuổi Mùi, bao nhiêu áp lực công việc đều được trút xuống hết

Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ chính là thời điểm an hưởng của những người tuổi Mùi, bao nhiêu áp lực công việc đều được trút xuống hết. Thêm vào đó là điều kiện kinh tế ngày càng dư dả, cho phép con giáp này thoải mái mà sắm sửa những thứ mình thích.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp: Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) 3 con giáp này sẽ chìm trong may mắn, lộc lá phủ đầy, giàu sang phú quý, công việc hanh thông, kinh doanh “như diều gặp gió”

Tử vi 12 con giáp: Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) 3 con giáp này sẽ chìm trong may mắn, lộc lá phủ đầy, giàu sang phú quý, công việc hanh thông, kinh doanh “như diều gặp gió”

Đúng 4 giờ sáng chủ nhật (17/7) Thần Tài sẽ ban phúc lộc cho 3 con giáp này, bản mệnh sẽ có được vô vàng may mắn, cuộc sống thăng hoa, gia đình hạnh phúc, tiền vào túi ào ào, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết