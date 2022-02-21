Trong 101 ngày tới, xoay chuyển càn khôn, 3 con giáp 'trở mình' thăng tiến, tiền bạc đầy nhà, hưởng trọn phúc khí trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 11:00

Trong 101 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc thăng hoa, có được nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 101 ngày tới tài lộc hanh thông, công danh sáng chói. Sự sáng tạo không ngừng của con giáp giúp cho công việc trở nên hanh thông thuận lợi hơn trước rất nhiều. Con đường phát triển đang rộng mở thênh thang trước mắt, bản mệnh hãy tập trung toàn lực để làm giàu.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình tương đối êm ấm. Dù cách biệt thế hệ nhưng đôi bên đều có thể thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau những khó khăn, vấp váp trong cuộc sống. 

con giap may man 1
Người tuổi Dần trong 101 ngày tới tài lộc hanh thông, công danh sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 101 ngày tới nhận về nhiều niềm vui tài lộc. Con giáp may mắn trong thời gian này có thể tiếp nhận quan niệm mới, giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn trong tương lai. Đầu óc nhanh nhẹn và linh hoạt giúp bạn vượt dễ dàng xoay chuyển tình hình, hóa giải nguy nan một cách nhanh chóng.

Tình hình tài chính của con giáp đang ngày càng thăng hạng. Bản mệnh sắp sửa được nhận một khoản lương hay thưởng kha khá nhờ vào màn thể hiện xuất sắc vừa qua. Hãy sử dụng nó vào những mục tiêu xứng đáng, tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống.

con giap may man 2
Người tuổi Tý trong 101 ngày tới nhận về nhiều niềm vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 101 ngày tới, người tuổi Dậu vận trình lên hương, tiền tài dư dả. Quý nhân đem tới cơ hội mới thay đổi cả cuộc sống cho bạn. May mắn sẽ đến với con giáp khi bạn liên tiếp thắng lớn trong các hạng mục mà mình đảm nhận. Dậu được mọi đồng nghiệp thừa nhận, cấp trên tin tưởng.

Con giáp không phải lo lắng về tình hình tài chính trong thời gian này. Bạn hiểu rằng, một khoản tiền mặt đáng kể dành cho các trường hợp ốm đau hay tai nạn là một yêu cầu bắt buộc để có nền tảng tài chính vững chắc và an toàn. 

con giap may man 3
Trong 101 ngày tới, người tuổi Dậu vận trình lên hương, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/2/2022, tà khí vân quanh, sai lầm chồng chất, 3 con giáp vận trình đen tối, tài lộc lâm nguy, xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám phá hoại

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/2/2022, tà khí vân quanh, sai lầm chồng chất, 3 con giáp vận trình đen tối, tài lộc lâm nguy, xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám phá hoại

Theo tử vi, vào đúng thứ Hai ngày 21/2/2022, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thua lỗ, tài lộc tiêu tan. Bản mệnh bị tiểu nhân ghen ghét tìm mọi cách hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 101 ngày tới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù