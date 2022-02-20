Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/2/2022, tà khí vân quanh, sai lầm chồng chất, 3 con giáp vận trình đen tối, tài lộc lâm nguy, xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám phá hoại

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 18:56

Theo tử vi, vào đúng thứ Hai ngày 21/2/2022, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thua lỗ, tài lộc tiêu tan. Bản mệnh bị tiểu nhân ghen ghét tìm mọi cách hãm hại.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, tài lộc tụt dốc. Công việc không được như ý khiến cho con giáp xui xẻo này mất nhiều công sức và thời gian để khắc phục. Bản mệnh thất vọng, chán nản và có ý định bỏ cuộc.

Sửu cũng được khuyên là nên đề phòng những kẻ tiểu nhân quấy phá. Có thể chính những kẻ ghen ăn tức ở này là người khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại.

con giap xui xeo 1
Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, tài lộc tụt dốc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp nhiều điềm gở, tà khí vây quanh. Con giáp ôm đồm quá nhiều trách nhiệm khiến bạn chẳng những không thể hoàn thành tốt việc gì mà còn khiến mọi thứ thêm trễ nải. Con giáp hãy san sẻ trách nhiệm cho những người xung quanh bởi sẽ mang lại kết quả bất ngờ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều bất ổn. Mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng giữa hai người, Mùi dành thời gian xem xét về mối quan hệ này.

con giap xui xeo 2
Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp nhiều điềm gở, tà khí vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong thứ Hai, người tuổi Tuất gặp nhiều rắc rối trong sự nghiệp và cuộc sống. Những quyết định sai lầm trước kia khiến Tuất phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Nếu bạn phạm lỗi, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách giải quyết. Ngoài ra, Tuất cũng nên khắc phục tính trì hoãn của mình.

Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Bản mệnh cần sớm xây dựng lại kế hoạch quản lý tài chính khoa học và hợp lý để tránh rơi vào tình trạng vay mượn.

con giap xui xeo 3
Trong thứ Hai, người tuổi Tuất gặp nhiều rắc rối trong sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ vận trình an ổn, phúc lộc dồi dào, Tỵ vướng nhiều điều xui, tiểu nhân đeo bám đe dọa công danh

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ vận trình an ổn, phúc lộc dồi dào, Tỵ vướng nhiều điều xui, tiểu nhân đeo bám đe dọa công danh

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Ngọ làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào. Trong khi đó, người tuổi Tỵ gặp nhiều thị phi, thâm hụt tiền của.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi con giáp xui xẻo Tử vi thứ Bảy

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son