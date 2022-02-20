Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/2/2022, tà khí vân quanh, sai lầm chồng chất, 3 con giáp vận trình đen tối, tài lộc lâm nguy, xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám phá hoại

Theo tử vi, vào đúng thứ Hai ngày 21/2/2022, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thua lỗ, tài lộc tiêu tan. Bản mệnh bị tiểu nhân ghen ghét tìm mọi cách hãm hại.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, tài lộc tụt dốc. Công việc không được như ý khiến cho con giáp xui xẻo này mất nhiều công sức và thời gian để khắc phục. Bản mệnh thất vọng, chán nản và có ý định bỏ cuộc.

Sửu cũng được khuyên là nên đề phòng những kẻ tiểu nhân quấy phá. Có thể chính những kẻ ghen ăn tức ở này là người khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, tài lộc tụt dốc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp nhiều điềm gở, tà khí vây quanh. Con giáp ôm đồm quá nhiều trách nhiệm khiến bạn chẳng những không thể hoàn thành tốt việc gì mà còn khiến mọi thứ thêm trễ nải. Con giáp hãy san sẻ trách nhiệm cho những người xung quanh bởi sẽ mang lại kết quả bất ngờ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều bất ổn. Mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng giữa hai người, Mùi dành thời gian xem xét về mối quan hệ này.

Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp nhiều điềm gở, tà khí vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong thứ Hai, người tuổi Tuất gặp nhiều rắc rối trong sự nghiệp và cuộc sống. Những quyết định sai lầm trước kia khiến Tuất phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Nếu bạn phạm lỗi, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách giải quyết. Ngoài ra, Tuất cũng nên khắc phục tính trì hoãn của mình.

Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Bản mệnh cần sớm xây dựng lại kế hoạch quản lý tài chính khoa học và hợp lý để tránh rơi vào tình trạng vay mượn.

Trong thứ Hai, người tuổi Tuất gặp nhiều rắc rối trong sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-hai-ngay-21-2-2022-ta-khi-van-quanh-sai-lam-chong-chat-3-con-giap-van-trinh-den-toi-tai-loc-lam-nguy-xui-xeo-bi-tieu-nhan-deo-bam-pha-hoai-451086.html