Tử vi dự đoán, người tuổi Tý có một ngày khởi đầu tuần mới vô cùng thuận lợi. Được Cát tinh chiếu mệnh, con giáp dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bản mệnh có thể làm việc từ tốn và chậm rãi hơn để cảm nhận rõ ràng được các thay đổi xung quanh mình.

Xem tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Vận trình của người tuổi Sửu chuyển sang ảm đạm trong thứ Hai này. Công việc tưởng chừng đang thuận lợi suôn sẻ nhưng tới phút cuối lại không được như ý khiến cho con giáp này mất nhiều công sức và thời gian để khắc phục. Bản mệnh thất vọng, chán nản và có ý định buông bỏ mọi thứ.

Về chuyện tình cảm, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc, bạn có thể tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ để tìm kiếm nửa kia.

Sửu cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh. Có thể chính những kẻ ghen ăn tức ở này là người đã ném đá giấu tay, khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Dần

Hung cát đan xen, vận trình của người tuổi Dần trong thứ Hai có nhiều biến động bất thường. Con giáp trở nên nóng vội, hấp tấp hơn trước các quyết định quan trọng. Cùng với sự thiếu tỉnh táo trong quá trình xử lý vấn đề dễ tạo ra cho con giáp này vô số các rắc rối ngoài ý muốn. Tuy nhiên nếu bạn vượt qua được thì sẽ có nhiều cơ hội để gặt hái thành công.

Vận trình tình cảm kém sắc. Hai người đang trong một mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, “chiến tranh lạnh” là điều khó tránh khỏi. Người độc thân cần mở lòng mình hơn nếu muốn tìm được một nửa yêu thương.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều may mắn trong thứ Hai. Công việc đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng, con giáp ngày càng tự tin hơn và không ngại thử thách bản thân. Bên cạnh đó, con giáp còn được quý nhân đỡ chỉ hướng khắc phục những vướng mắc trong lòng và đưa ra định hướng cho tương lai.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Con giáp có được khoản tiền thưởng ‘đậm’ nhờ năng lực làm việc vượt trội. Với đà thăng tiến này, con giáp sẽ rất nhanh trở nên giàu có.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một ngày thứ Hai tương đối an ổn. Công việc đang trên đà thuận lợi, nếu con giáp có kế hoạch gì quan trọng thì nên tiến hành sớm để đón nhiều tài lộc và phước lành từ ơn trên. Ngoài ra, với kinh nghiệm dày dặn và khả năng ứng biến linh hoạt, hầu như không gì có thể cản bước bạn tới thành công.

Đường tài lộc của con giáp này khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện, báo hiệu cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều đang trên đà tăng tiến. Thần Tài gõ cửa, tiền bạc cứ thế đổ vào túi, bản mệnh cần làm tốt việc quản lý tài chính của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Tỵ

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ không được suôn sẻ khi con giáp này để cảm xúc lấn át, dễ hành động bốc đồng mà để vuột mất cơ hội phát triển của bản thân. Ngoài ra, tâm trạng nặng nề và căng thẳng dễ khiến bản mệnh rơi vào tình trạng kiệt sức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần.

Vận trình tài lộc đi xuống. Tiểu nhân rình rập và luôn lăm le tìm cách "bóc lột" tiền của, công sức của Tỵ. Con giáp nên cẩn trọng trong những chuyện liên quan đến tiền bạc để tránh lâm vào kiện tụng, thất thoát.

Tiểu nhân rình rập và luôn lăm le tìm cách 'bóc lột' tiền của, công sức của Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ nhận được phúc lộc dồi dào trong thứ Hai. Con giáp có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình. Bản mệnh có điềm báo thăng quan tiến chức khá rõ. Nếu có thể tiếp tục duy trì phong độ làm việc hiệu quả cao và phát huy năng lực của mình tốt hơn thì bản mệnh sẽ sớm có thể có được vị trí cao hơn trong công việc của mình.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Tình yêu viên mãn và rực rỡ tiếp thêm động lực cho con giáp và nửa kia cùng nhau tiến về phía trước.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp nhiều xui rủi, tà khí bủa vây. Việc ôm đồm quá nhiều trách nhiệm vào mình vừa khiến con giáp không thể hoàn thành tốt việc gì, càng làm mọi thứ thêm trễ nải. Con giáp hãy thử lựa chọn tin tưởng và sang sẻ công việc cho những người xung quanh bởi sẽ mang lại thành công mà Mùi không ngờ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều bất ổn. Đôi lứa khó tránh khỏi chuyện tranh cãi, bất đồng ý kiến với nhau. Mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng, Mùi dành thời gian xem xét về mối quan hệ này.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Thân

Thứ Hai này, người tuổi Thân đang dần mất nhiệt huyết cho những việc làm hiện tại. Con giáp muốn từ bỏ nhưng vẫn thiếu một chút quyết đoán. Những mâu thuẫn giữa bạn và đồng nghiệp, cấp trên ngày càng chồng chất khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên ngột ngạt.

Lời khuyên cho Thân trong giai đoạn này là hãy dành thời gian suy nghĩ thật nghiêm túc trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Vận mệnh của bạn sẽ rẽ hướng theo những gì con giáp lựa chọn nên hãy thật tỉnh táo.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hỷ sự vây quanh, vận trình sáng rỡ trong thứ Hai. Con giáp làm việc vô cùng hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Chính Quan đem tới những điều kiện thuận lợi để con giáp tiến thân. Dậu cứ việc an tâm phát huy tối đa năng lực của mình.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp vào thứ Hai. Con giáp đã đưa ra những sai lầm và giờ đang phải trả giá cho điều đó. Nếu bạn phạm lỗi, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách giải quyết, chứ không nên tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Bên cạnh đó, Tuất cũng nên khắc phục tính trì hoãn của mình.

Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Bản mệnh cần sớm xây dựng lại kế hoạch quản lý tài chính khoa học và hợp lý để tránh rơi vào tình trạng vay mượn.

Người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp vào thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 21/2/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có một ngày thứ Hai dễ dàng và xuôi thuận. Từng công việc được con giáp hoàn thành một cách nhanh chóng mà không gặp trở ngại gì. Bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Hơn nữa, Cát tinh che chở nên mở ra trước mắt con giáp này vô số các cơ hội để chuyển mình.

Vận trình tài lộc của con giáp không có tiến triển khả quan. Con giáp tốn khá nhiều tiền cho các mối quan hệ xã giao khiến kinh phí thâm hụt. Bạn cần chú ý chi tiêu, xem xét lại những mối quan hệ và lược bỏ những cái không cần thiết.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.