Trong 10 ngày tới, tuổi Tý có VẬN ĐÀO HOA NỞ RỘ, tuy nhiên sao THIÊN HÌNH hung tinh "hoành hành", cần lưu ý những điều này

Tháng này có Thiên Hình hung tinh hoành hành, xuất hiện tiểu nhân quấy phá khiến các mối quan hệ xã giao của con giáp này không thuận lợi, nhiều lúc còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng một mình.

Tử vi tuổi Tý cho thấy, trong 10 ngày tới, người tuổi khá nhiều bôn ba vất vả do vận khí có xu hướng bất ổn. Điều này đòi hỏi bản mệnh cần có sự nỗ lực nhiều hơn, chăm chỉ và nghiêm túc với mục tiêu mình đã đặt ra.

Công việc diễn ra không dễ dàng. Điềm báo công việc dễ nảy sinh rắc rối và khó khăn do có hoạ tiểu nhân đeo bám. Bản mệnh bị hạn chế trong quá trình phát huy thế mạnh của mình nên không có bất cứ sự bứt phá nào trong ngày.

Tuổi Tý 10 ngày tới khá nhiều bôn ba vất vả do vận khí có xu hướng bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Trong giao tiếp, bạn cần chú trọng đến ngữ điệu, ăn nói có chừng có mực, đừng để mình vướng vào họa thị phi. Cũng có lúc tình hình được cải thiện nhưng không đáng kể, khối lượng công việc liên tục dồn xuống, trọng trách bản mệnh phải đảm nhiệm cũng cao hơn nên thường xuyên cảm thấy quá tải.

Tình hình tài chính không quá khả quan do có họa hao tài đe dọa. Do đó, bạn cần chú ý túi tiền và học cách tiết kiệm nhiều nhất có thể. Đặc biệt, Tý nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về.

Tuổi Tý 10 ngày tới khá nhiều bôn ba vất vả do vận khí có xu hướng bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, về chuyện tình cảm thì có 1 số điểm mà họ cần lưu ý. Với những người còn độc thân, vận đào hoa nở rộ giúp họ có nhiều cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp có thể sẽ mai mối cho họ. Song nếu muốn chuyện đại sự thành công, bản mệnh này cũng cần hạ thấp tiểu chuẩn, không nên yêu cầu đối phương quá cao, đặc biệt là về ngoại hình. Trong khi đó, những người tuổi Tý đã có gia đình thì lại nên cẩn trọng trước những sự cám dỗ từ thế giới bên ngoài để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Tý không phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng vẫn không nên chủ quan trong việc phòng ngừa bệnh tật. Để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng hãy nghỉ ngơi thường xuyên, dùng bữa đúng giờ.

Tham gia các hoạt động thể thao thường xuyên không chỉ nâng cao thể chất mà con giúp tinh thần phấn chấn, sảng khoái hơn. Hãy dành thời gian thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng để tâm hồn luôn thanh thản, an yên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.