Ý trời đã định, tuổi Dần sau năm 30 tuổi "thiên thời địa lợi nhân hòa", SỰ NGHIỆP BỨT PHÁ, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 09:20

tuổi Dần sau năm 30 tuổi có cuộc sống vững chắc, mọi sự thuận lợi, gặp dữ hóa lành.

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. 

Tuổi Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai.

Phụ nữ tuổi Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi Dần còn rất thông minh, tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho mình.

Ý trời đã định, tuổi Dần sau năm 30 tuổi 'thiên thời địa lợi nhân hòa', SỰ NGHIỆP BỨT PHÁ, tiền bạc phủ phê - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại vào ai.

Những tuổi đại kỵ

Trong cuộc sống có những tuổi đại kỵ đặc biệt, đó là các tuổi sau đây, không nên kết duyên, giao dịch hay làm ăn, cuộc đời có thể sẽ bị tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Đó là các tuổi: Tân Tỵ và Quý Tỵ. 
 

Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhân phải nên âm thầm đừng nên làm lễ hôn nhân hay ra mắt bà con thân tộc một cách linh đình. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì đừng giao dịch nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong vấn đề con cái hoặc bà con thân tộc thì phải cúng sao giải hạn hằng năm cho cả hai tuổi, thì mới có thể ở gần nhau được.

 

Những năm khó khăn nhất

Tuổi Mậu Dần có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 27, 31 và 40. Những năm này làm ăn không được hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống có phần suy yếu, tiền bạc không tạo được một cách dễ dàng. Những năm này bạn nên phải hết sức cẩn thận, nhất là cần phải để ý nên đề phòng hao tài hay có đau bệnh.

Tuổi Dần trong năm 2022

Trong năm Nhâm Dần, nữ mạng tuổi Mậu Dần 1998 được cát tinh soi chiếu nên được hưởng phúc khí dồi dào, vận đỏ tới tấp. Nhờ có sao Thái Dương, tiền tài lẫn sự nghiệp của bản mệnh đều sẽ khởi sắc. Cuộc sống trong năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui.

Ý trời đã định, tuổi Dần sau năm 30 tuổi 'thiên thời địa lợi nhân hòa', SỰ NGHIỆP BỨT PHÁ, tiền bạc phủ phê - Ảnh 2
Trong tháng 4 này, phụ nữ tuổi Dần phúc khí dồi dào, vận đỏ tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 4 này, công việc của tuổi Dần diễn ra bình ổn, có khả năng tiến triển mạnh mẽ nhờ tinh thần hăng say, trách nhiệm cao của những chú Hổ. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và sẽ nhận thêm một vài trọng trách mới. Tuy nhiên, tình cảm kém sắc, gia đạo bất an, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xào xáo không yên vì những bất đồng trong suy nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ý trời đã định, 4 con giáp đổi vận sau 35 tuổi, làm đâu thắng đó, bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều mong ước trong cuộc sống

Ý trời đã định, 4 con giáp đổi vận sau 35 tuổi, làm đâu thắng đó, bạc phủ phê, vận may thăng hạng, thành công đạt được những điều mong ước trong cuộc sống

Tử vi nói rằng những con giáp này sẽ có bước chuyển mình lớn xung quanh mốc 35 tuổi. Vận trình của họ sẽ ngày càng thăng hoa hơn.

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