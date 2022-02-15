Trong 10 ngày cuối tháng 2, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, hầu bao căng chặt, công danh sự nghiệp phát đạt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 07:30

Trong 10 ngày cuối tháng 2 này, 3 con giáp may mắn tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt. Bản mệnh nếu biết tận dụng cơ hội làm ăn sẽ có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Theo tử vi, người tuổi Dần sẽ thăng hoa, có nhiều đột phá mới trên con đường sự nghiệp của riêng mình vào thời điểm 10 ngày cuối tháng 2. Bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được trước giờ của Dần nay sẽ trở thành bàn đạp, giúp con giáp này một bước chạm đến thành công và ôm trọn những khoản tiền khổng lồ.

Trong 10 ngày cuối tháng 2, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, hầu bao căng chặt, công danh sự nghiệp phát đạt không ngừng - Ảnh 1
10 ngày cuối tháng 2, người tuổi Dần sẽ thăng hoa, có nhiều đột phá mới trên con đường sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, giỏi giang, kiên định và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Người tuổi Mùi tuy không có xuất thân giàu có sung túc, nhưng họ có bản lĩnh tự tạo sự phú quý cho chính mình.

Tử vi học có nói, 10 ngày cuối tháng 2 này, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều thay đổi bất ngờ. Tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ. Thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn.

Trong 10 ngày cuối tháng 2, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, hầu bao căng chặt, công danh sự nghiệp phát đạt không ngừng - Ảnh 2
Tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng trong thời gian này - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn được mệnh danh là người hiền lành, nhân hậu, luôn sống biết trước biết sau và giúp đỡ người khác. Trong số những con giáp, tuổi Hợi không tham vọng giàu có nhưng họ lại được trời ban nhiều thứ hơn là mình muốn. Trong cuộc sống này, tuổi Hợi luôn có quý nhân phù trợ, bất kể gặp phải khó khăn nào cũng đều vượt qua dễ dàng.

Tử vi học có nói, 10 ngày cuối tháng 2 là giai đoạn hoàng kim của tuổi Hợi. Con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, không những họ được thần tài chiếu cố mà luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ, từ giai đoạn này trở đi, vạn sự hanh thông, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào.

Trong 10 ngày cuối tháng 2, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, hầu bao căng chặt, công danh sự nghiệp phát đạt không ngừng - Ảnh 3
10 ngày cuối tháng 2 là giai đoạn hoàng kim của tuổi Hợi - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ai khó khăn mặc ai, 3 con giáp này cứ thăng tiến băng băng, thu bộn tiền về túi vào tuần mới (14/2 - 20/2)

Ai khó khăn mặc ai, 3 con giáp này cứ thăng tiến băng băng, thu bộn tiền về túi vào tuần mới (14/2 - 20/2)

Tin vui về tiền bạc sẽ sớm đến với những con giáp phát tài tuần mới này, lộc lá tha hồ hốt về túi. Cùng xem bạn có nằm trong số đó không?

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