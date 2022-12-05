Trời xanh an bài 3 con giáp đạp trúng hố vàng vào 8h sáng Thứ 3 ngày 6/12/2022: Sự nghiệp bay cao, công việc đột phá, quý nhân vây quay, tài lộc dồi dào như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 15:16

Từ khung giờ này, 3 con giáp may mắn có tài lộc rủng rỉnh, vận may ập đến, làm “sương sương” mà có tiền tỷ.

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ khá xuất sắc, tự giác về nhiều mặt. Họ sắc sảo, thông minh, có kỹ năng làm việc, có tầm nhìn xa nên thành công trong nhiều việc.

Trời xanh an bài 3 con giáp đạp trúng hố vàng vào 8h sáng Thứ 3 ngày 6/12/2022: Sự nghiệp bay cao, công việc đột phá, quý nhân vây quay, tài lộc dồi dào như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng có thể dùng sự kiên nhẫn và tự tin của mình để giành lấy vinh quang cho gia đình về nhiều mặt. Cho dù trong công việc họ sắc sảo, quyết đoán bao nhiêu thì thái độ với gia đình lại mềm mỏng, nhẹ nhàng bấy nhiêu. Con giáp tuổi Ngọ rất hiếu thảo với cha mẹ, luôn cẩn thận chăm lo cho mọi nhu cầu của cha mẹ, đối xử chu đáo với người thân.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh và ưu điểm để thay đổi, cải thiện bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp đúng vào thời điểm này.

Trời xanh an bài 3 con giáp đạp trúng hố vàng vào 8h sáng Thứ 3 ngày 6/12/2022: Sự nghiệp bay cao, công việc đột phá, quý nhân vây quay, tài lộc dồi dào như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc này, vận may của tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, họ không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân bên cạnh phù trợ giúp mọi khó khăn đều được giải quyết. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, chuyện rủi hóa lành, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, cuối năm có cơ hội làm giàu.

Tuổi Mùi 

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, thông minh, nhưng không dễ dàng tự tìm được cơ hội cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Mùi sống hướng nội, họ không dễ dàng giao tiếp với nhiều người nhưng nếu có quý nhân bên cạnh giúp đỡ thì họ sẽ tìm được cơ hội thăng tiến. Trong tháng 10, những người tuổi Mùi đã đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí còn phải đánh đổi và hy sinh khá nhiều, tuy nhiên sắp tới họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Trời xanh an bài 3 con giáp đạp trúng hố vàng vào 8h sáng Thứ 3 ngày 6/12/2022: Sự nghiệp bay cao, công việc đột phá, quý nhân vây quay, tài lộc dồi dào như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, có người còn tìm được hướng đi mới trong công việc. Cuối năm nay, tuổi Mùi không chỉ có khả năng thay đổi cuộc sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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