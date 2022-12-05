Qua 7h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, tà khí tiêu tan, tài lộc hội tụ: 3 con giáp phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui, từ nay lắm tiền, lắm của, lắm thành công

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 14:58

Vào khung giờ này Chính Tài xuất hiện độ mệnh 3 con giáp thoát ngay vận xui, từ nay tài lộc êm xuôi dùng mãi không hết, sự nghiệp may mắn phất lên trông thấy.  

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy vậy, thời gian trước đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Qua 7h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, tà khí tiêu tan, tài lộc hội tụ: 3 con giáp phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui, từ nay lắm tiền, lắm của, lắm thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Bắt đầu từ thời điểm này, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu rất cứng rắn, thông minh và mạnh mẽ. Trông họ có vẻ không muốn tranh giành điều gì song những người này không hề thiếu sự năng động và có tầm nhìn rất rõ ràng.

Qua 7h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, tà khí tiêu tan, tài lộc hội tụ: 3 con giáp phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui, từ nay lắm tiền, lắm của, lắm thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, những chú Trâu sẽ thoát khỏi áp lực cuộc sống, gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên càng thêm sung sức, phát triển nhanh chóng. Vào lúc này, vận may trong sự nghiệp của người tuổi Sửu dần được cải thiện. Dù họ đang tự kinh doanh hay đi làm thuê, ở nơi có quy mô to hay nhỏ đều có thể gặp nhiều thuận lợi, gặt hái được thành công, mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian công việc làm ăn của gia đình người tuổi Sửu ngày càng phát đạt, mọi việc hanh thông.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuy rất kiệm lời nhưng không phải là người nhu nhược. Trong cuộc sống hàng ngày, họ rất chu đáo, làm việc gì cũng tận tâm, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh nên thường được nhiều người quý mến. Có thể nói, người tuổi Hợi sẽ ngày càng xây dựng được vòng kết nối mạnh mẽ cho mình.

Qua 7h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, tà khí tiêu tan, tài lộc hội tụ: 3 con giáp phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui, từ nay lắm tiền, lắm của, lắm thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, thời điểm này là lúc những người thuộc con giáp này không còn bị cản bước. Khó khăn dần được tháo gỡ, người tuổi Hợi làm gì cũng có quý nhân chỉ lối dẫn đường. Bước sang tháng mới họ từ từ lên dốc, kiếm tiền ngày càng hanh thông, thuận lợi.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Sắp tới đây, số trời an định 3 con giáp sẽ khổ tận cam lai, không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, công việc thuận buồm xuôi gió thành công mỹ mãn.

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