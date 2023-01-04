Trời sinh phúc tưởng, 3 con giáp này càng MẬP càng GIÀU, bạc vàng chất núi, tài khoản 9 số tiền tỷ, nhà đất xe sang chẳng thiếu gì

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 23:50

3 con giáp này càng tăng cân càng có nhiều phúc khì, sở hữu khối tài sản khủng lồ, tiền chẳng lo thiếu lại có cuộc sống hạnh phúc vô cùng.

Tuổi Dần

Đối với những người phụ nữ tuổi Dần, một cơ thể mập mạp khỏe mạnh chính là phước lành mà trời ban cho họ. Vì vậy, dù không thích nhưng nếu tuổi Dần tin vào điều này thì chắc chắn bạn sẽ trở nên giàu có bất ngờ. Trời sinh tuổi Dần là những người kiên định, quyết đoán, họ độc lập tự chủ và hoàn toàn có thể xây dựng cuộc sống viên mãn từ hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, đừng vì quá lao lực mà đánh mất sự tinh anh vốn có của mình.

Trời sinh phúc tưởng, 3 con giáp này càng MẬP càng GIÀU, bạc vàng chất núi, tài khoản 9 số tiền tỷ, nhà đất xe sang chẳng thiếu gì - Ảnh 1

 

Trong nhân tướng học có nói, tuổi Dần cần phải sở hữu một tướng mạo đầy đặn thì mới mong thu hút nhiều tài vận. Đa số, những người tuổi Dần thành đạt đều có thần thái và khí chất của riêng họ, khi bạn có một cơ thể rắn chắc và trí óc thông minh thì sẽ có khả năng làm được nhiều việc lớn, gặt hái được nhiều thành công. Vì vậy, phụ nữ tuổi Dần cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để sút cân.

Tử vi học có nói, sau 40 tuổi, những người tuổi Dần thường sống trong vinh hoa phú quý và hậu vận sẽ sung túc viên mãn, thập toàn thập mỹ. 

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang mệnh phú quý. Vì họ có tấm lòng nhân hậu, khoan dung nên thường không oán trách cuộc sống. Người tuổi Hợi thường có lộc ăn và không kén chọn trong việc ăn uống.

Chính vì tính cách dễ gần thân thiện và dễ tính trong ăn uống nên họ thường gặp được những mối nhân duyên tốt lành, thường được quý nhân ra tay giúp đỡ.

Trời sinh phúc tưởng, 3 con giáp này càng MẬP càng GIÀU, bạc vàng chất núi, tài khoản 9 số tiền tỷ, nhà đất xe sang chẳng thiếu gì - Ảnh 2

Vì có vận quý nhân tốt nên người tuổi Hợi không thiếu những cơ hội có lợi cho sự nghiệp, tài vận. Có thể nói rằng người tuổi Hợi càng mập mạp thì phúc khí lại càng nhiều.

Tuổi Thìn

Rồng là loài thích nước, mà nước là đại diện cho cho tiền tài vì thế con giáp tuổi Thìn có khuôn mặt càng tròn trịa, thân hình hơi béo một chút thì kho đựng tiền tài càng lớn.

Trời sinh phúc tưởng, 3 con giáp này càng MẬP càng GIÀU, bạc vàng chất núi, tài khoản 9 số tiền tỷ, nhà đất xe sang chẳng thiếu gì - Ảnh 3

Thân hình mập mạp như một đứa trẻ cộng với tính cách mạnh mẽ, độc lập, thông minh và cực thu hút của con giáp này sẽ tăng cường tài vận trong mọi việc: từ gia đình đến sự nghiệp học hành đều rất thuận lợi và thành công.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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