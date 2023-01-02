Tử vi ngày 2/1/2023: THẦN TÀI đợi ở cửa, 3 con giáp rước Rồng vàng, làm ăn thịnh vượng, của cải thăng hoa, tiền vàng như ý

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 06:40

Vận trình khởi sắc, 3 con giáp may mắn đón nhận niềm vui hứng khởi, tài lộc liên tiếp về tay trong ngày 2/1 này.

Tuổi Hợi

Hợi thông minh sáng suốt, tính tình bao dung độ lượng. Con giáp này luôn khiến đối phương cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với bạn. Chính sự tự tin của bạn đã tiếp thêm sức mạnh khiến cho người bên cạnh có động lực phấn đấu.

Tử vi ngày 2/1/2023: THẦN TÀI đợi ở cửa, 3 con giáp rước Rồng vàng, làm ăn thịnh vượng, của cải thăng hoa, tiền vàng như ý - Ảnh 1

Tinh thần cầu tiến cao, tuổi Hợi thực sự đã có được những hợp đồng lớn trong thời gian tới đây đặc biệt là 7 trong ngày 2/1. Tình yêu cũng nở rộ làm cho bạn thực sự thăng hoa trong công việc. Cứ tiếp tục thế này thì chuyện tăng lương là bình thường thôi nhé.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lợi, luôn đặt lợi ích của bản thân và gia đình lên hàng đầu. Người tuổi Tỵ không sợ vất vả, chỉ sợ không có cơ hội để phát huy những thế mạnh của mình, sợ không có thử thách để trải qua.

Tử vi ngày 2/1/2023: THẦN TÀI đợi ở cửa, 3 con giáp rước Rồng vàng, làm ăn thịnh vượng, của cải thăng hoa, tiền vàng như ý - Ảnh 2

Trước khi đạt được những thành công trong cuộc sống, tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai. Vì vậy không biết tuần trước mọi thứ như thế nào nhưng trong tuần mới tới đây, vận may tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng.

Đặc biệt, trong ngày 2/1, tuổi Tỵ sẽ nhận được "cơn mưa" lời khen từ cấp trên, công việc trong tuần sẽ suôn sẻ, thuận lợi. Giữa tuần đời sống tinh thần có nhiều điều vui vẻ khiến tuổi Tỵ thoải mái, cuối tuần gặp được quý nhân tạo điều kiện làm giàu, có khả năng sở hữu cuộc sống tốt đẹp từ đây về sau. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ may mắn thăng hoa trong ngày 2/1. Do cục diện tam hợp khiến con giáp này càng sung túc. Tuổi Ngọ vượng về tài lộc, đường công danh cũng sáng chói. Tử vi trong ngày 2/1, các mục tiêu lớn nhỏ của người tuổi Ngọ lần lượt được thực hiện toàn bộ. Dù đặt ra mục tiêu thăng tiến hay tiền bạc, con giáp này cũng vượt kế hoạch, vượt chỉ tiêu.

Tử vi ngày 2/1/2023: THẦN TÀI đợi ở cửa, 3 con giáp rước Rồng vàng, làm ăn thịnh vượng, của cải thăng hoa, tiền vàng như ý - Ảnh 3

Những người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, có vận phát tài. Sự nghiệp của các con giáp nam cũng lên như diều gặp gió. Con giáp có hỷ lộc, nếu cưới hỏi vào cuối năm thì vận son càng rực rỡ. Vào hai tháng kế tiếp, người tuổi Ngọ sẽ hoàn thành được một dự định lớn. Người tuổi Ngọ sẽ mua được nhà, mua xe mới hoặc có thêm tài sản giá trị, tiền tiết kiệm tăng lên. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, 3 tuổi chạm tay cúp vàng, giàu sang nức tiếng, làm 1 lời 100, tiền quyền về tay, phất nhanh như vũ bão

Sau đêm nay, 3 tuổi chạm tay cúp vàng, giàu sang nức tiếng, làm 1 lời 100, tiền quyền về tay, phất nhanh như vũ bão

3 con giáp may mắn chờ qua đêm nay sẽ có cơ hội đổi vận bứt tốc, làm giàu nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 2/1/2023 tử vi ngày 2/1 của 12 con giáp tử vi 2/1 tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 38 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia